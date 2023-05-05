中華電信今（5）日召開臨時董事會通過董事長人事案，現任董事長謝繼茂卸任，由總經理郭水義接任董事長一職，於同日辦理交接。郭水義表示，在順應外在及內部環境的變化、廣納電信前輩們豐富及寶貴的經營智慧，以及世界標竿企業與領導人經典的經驗下，推動四個ABC資產、四大價值觀與三大願景。

郭水義表示，未來將「以公司四個ABC的豐富資產／資源（夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、人才資產），打造客戶信賴的數位生態系統，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴，持續不斷創新，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值」，作為中華電信的經營使命。中華電信也將持續秉持永遠走在最前面的經營理念，以及四大共同價值觀，包括「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」，作為公司共同前進的準繩。

中華電信自2019年起推動「躍升2021」的轉型計畫，2022年完成組織轉型，績效創近5年新高的佳績。郭董事長除了宣示未來公司將持續轉型升級的躍升目標外，亦提出三大願景，期許公司：一、成為以永續發展為基礎的國際標竿企業；二、成為數位生態系統賦能者的領導品牌；三、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團，為中華電信打造下一座成長大山。

郭水義也於交接典禮上以ESG三大面向，接櫫永續發展的願景及具體目標。在永續環境上，中華電信將積極響應國際倡議，具體承諾淨零目標及前進路徑，包括2030年碳排減半與IDC全面採用再生能源、2040年全公司全面採用再生能源、2050年之前淨零碳排，以及攜手客戶及策略夥伴供應鏈，夥伴大手拉小手，無悔淨零往前走。

在永續社會上，郭水義提出打造數位生態協創系統的目標，期盼以科技力協助全民升級，享受智慧生活；賦能百業升級，創造數位經濟；助力政府治理，打造智慧島嶼，包括強化國家關鍵基礎網路設施及資安防護；積極響應性別平權倡議，以長程演進目標，打造多元、包容以及和諧的幸福職場。在永續治理上，中華電信將持續強化董事會職能，規劃將永續發展及風險管理等委員會提升為董事會功能委員會位階，擴大董事參與。郭董事長指出，「No ESG no order; No ESG no money; No ESG no future！」，中華電信會持續堅定追求永續目標，為我們的地球盡最大的心力。

在業務發展上，郭水義提出「經營三訣」、「事業三箭（艦）」與「技術三鑰」與大家共勉。「經營三訣」包括客戶信賴、跨群協作及廣結同盟；「事業三艦」意指個人家庭、企業客戶及國際客戶三大事業艦隊；「技術三鑰」則代表要打造人才庫、要打造技術庫、要打造標準藍圖。

事業三艦聚焦中華電信三大事業分公司，在落實業務發展上，郭董事長也提出具體期許與目標。郭水義指出：「我們將優先聚焦個人家庭有關安全、便利、健康、娛樂四大構面服務，擴大在影視、遊戲及運動等潛力新興服務的經營與投資，並善用政府租稅獎勵投資法案，讓寬頻的高速公路上，奔馳著各種精采服務內容的轎跑車。企客市場上，我們優先聚焦雲端、資安及智慧聯網三大新興百億業務。國際佈局上，我們將努力把世界帶進台灣，包括協助國際OTT落地、協助國際級企業進入台灣，優先投資台灣；我們也要把台灣帶向世界，以台灣為中心，協助台商及國內跨國網通大廠馳騁國際市場，並將台灣的智慧應用行銷到國際舞台。」

為了擴大事業及服務範疇，中華電信也將積極進行策略性轉投資及鼓勵轉投資事業IPO，並積極活化公司不動產，打造中華電信集團艦隊。為了成為數位生態系統協創者，中華電信將持續廣結同盟，與大家互惠共榮。郭董事長重新為中華電信英文簡稱CHT三個字賦予新意，將CHT詮釋為「Collaborate Happiness Together！」，與中華電信5G「舞動精采，共創未來」相互呼應。