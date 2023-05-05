俄烏戰爭開打至今已436天，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）再度怒轟俄國國防部不給彈藥、任憑傭兵集團的戰士送死。他宣布，瓦格納的部隊會在本月10日下週三撤離血戰已久的巴赫姆特（Bakhmut）。

路透社報導，普里格津週五（5日）發布一支影片，怒氣沖沖宣布：「我代表瓦格納戰士、瓦格納司令部宣布，2023年5月10日，我們不得不把位於巴赫姆特的陣地移交給隸屬國防部的部隊，我們會把瓦格納戰士的遺體運回後方營區，休生養息、重整旗鼓。」

普里格津說：「我要把瓦格納的部隊調離巴赫姆特，因為，在缺乏彈藥的情況下，他們注定會死得毫無意義可言。」

從去年夏天開始，瓦格納傭兵助長俄羅斯企圖攻下巴赫姆特的行動，這是俄羅斯在烏克蘭展開侵略戰爭以來最漫長也最血腥的一場戰役。普里格津與俄羅斯總統普丁交好多年，但過去幾個月以來影響力似乎逐漸下降。近來他多次抱怨俄國軍方老是不向瓦格納傭兵提供彈藥，週五最新談話再度展現他對俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）的怒火。

普里格津透過新聞官發布的其他談話影片場景看來是午夜時段，背景有多具滿身是血的遺體，他說這些都是陣亡的瓦格納戰士，接著語氣激動還朝著攝影機鏡頭爆粗口：「我們欠缺彈藥高達7成。蕭依古！吉拉西莫夫！XXX的彈藥到底在哪裡？！」

他怒吼，該為此事負責的人都會下地獄，倘若彈藥充裕，瓦格納弟兄陣亡人數會比現在少4倍。他說，畫面裡的遺體都是當天陣亡的瓦格納戰士，「他們自願來到前線，在此捐軀，好讓你們可以在辦公室裡胖得腦滿腸肥。」