新竹縣議會5日舉辦第20屆第1次定期會，新竹縣長楊文科施政報告，細數上任4年多政策推動與建設成果外，也感謝團隊讓全中運圓滿落幕，恭喜竹縣選手再獲佳績，同時，楊文科也強調未來持續推動跨域治理，邁向區域共榮共好。不過在報告結束後，縣議員邱靖雅特別向楊文科抗議，府會聯絡人與議會溝通成效不彰，要求府會調整對議會態度。

楊文科此次向議會報告4年多來施政成果，過去已完成「文化科技智慧城」階段性任務，接著將帶領竹縣朝「科技首都‧幸福竹縣」邁進。特別重視永續環境部分，如現階段推動日間自駕車測試及Ubike2.0自行車等，科技首都則持續推動台知、科3等園區發展，努力招商引資。

縣府今年主辦相當多跨域合作平台會議，包括桃竹竹苗區域治理平台、中台灣區域治理平台等，還有與園區召開「園、縣、市共好高峰會」。今年和新竹市簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄，針對交通及環保共8項議題達成合作共識。園、縣、市共好高峰會已通過6項合作提案。今年新竹縣也將主辦「桃竹竹苗區域治理平台」及「中台灣區域治理平台」首長會議。

楊文科上任提154項政見承諾，已完成142項，達成率92.2％，其餘12項政見，為中長期建設，目前也正推動中。另外，為排除淤泥效應，縣府檢討業務流程，共提192項簡政便民措施，已於今年施行58項，盼發布更多簡政便民措施。5支箭建設之一的生命園區計畫，正依程序進行編定、環評及健康風險評估分析，目前有很多不同聲音，團隊會好好努力來向鄉親做說明，縣府推動各項重大建設，一定會有不同聲音，「我們絕對尊重民意。」

新竹縣為客家大縣，在桃園市政府邀請下，將全力配合參與「2023世界客家博覽會」策展，宣揚新竹縣客家文化特色。另外，縣府將與客家委員會、桃市府等合作，將在今年9月共同主辦「世界客家論壇」。

為響應全球永續發展及接軌國際，竹縣已完成「新竹縣永續發展自願檢視報告」，展現推動永續發展的決心。

在施政報告結束後，縣議員邱靖雅向楊文科表達抗議，指出聯繫縣府與議會的府會聯絡人工作成效不彰，議會質詢內容請聯絡人帶回縣府，均無回應，甚至還認為應是各局處自行去溝通，態度非常不可取。

對此楊文科也表示，議長張鎮榮也表達府會聯絡人功能要加強，他會與議長一起來思考，如何選派府會聯絡人，加強縣府與議會雙方關係，他會慎重考慮。