台積電表示，正在增加台灣以外的產能，以擴大未來成長潛力，接觸全球人才，希望讓台積電無論在何處營運，都能夠於所有員工間建立台積電文化。

根據台積電今天出爐的營業報告書指出，今年總體經濟和地緣政治的不確定性依然存在，而且隨著全球疫情趨緩，進入了一個更智慧和互聯的世界。當半導體技術成為現代數位經濟的基礎技術，也為客戶與台積電創造了更大的價值機會。

台積電表示，公司的使命是成為全球邏輯積體電路產業值得信賴的技術與產能提供者，履行這樣的使命將變得比以往更加重要。

台積電強調，將秉持技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，以追尋和掌握強勁的成長機會。台積電正在增加研發投資，以繼續擴大整體競爭力和技術領先地位，並藉由領先業界的先進製程和3DIC解決方案保持技術節奏，提供技術平台價值來協助客戶提升產品競爭力，並支持其未來發展優勢。

台積電表示，將持續致力於優化製造營運，包括「數位化」晶圓廠，以提高效率和生產力，藉以支援今年與此後的3奈米製程高度量產。

此外，台積電正在增加台灣以外的產能，以擴大未來成長潛力，接觸全球人才，並進一步提升客戶信任。

台積電指出，隨著擴大全球足跡並在世界各地進行招募，首要任務是識別、吸引和雇用與台積電核心價值和原則相符的人才，讓台積電無論在何處營運，都能夠於所有員工間建立台積電文化。

台積電表示，公司深知在全球半導體產業中扮演舉足輕重角色與對世界眾多經濟體的影響力，以及所處地位伴隨的責任。台積電將繼續堅持專業積體電路製造服務商業模式，並充分發揮上下一心的團隊合作之力來支持全球IC設計創新者取得成功。

台積電並將秉持嚴格的公司治理標準，堅守正直、承諾、創新和客戶信任的企業核心價值，同時追求未來的永續發展。