藝人于子育與門諾早療團隊呼籲各界攜手支持「不放棄的醫願」助建計畫。（王志偉攝）

門諾醫院在美崙田徑場對面興建「健康管理中心大樓」正動工。（王志偉攝）

門諾醫院在美崙田徑場對面興建「健康管理中心大樓」正動工中。（王志偉攝）

母親節前夕，藝人于子育受邀擔任門諾醫院「不放棄的醫願」公益代言人，現場播放遲緩兒家庭故事，有些孩子因語言障礙，想聽到喊一聲「媽媽」似乎是母親最深刻的期盼，于子育現場也清唱一段「媽媽的話」，想起早療孩子，感觸頗深，眼眶泛淚。

為提供發展遲緩兒、吞嚥困難及肢體障礙者有更充裕的照護空間，門諾醫院去年啟動「不放棄的醫願」助建計畫，在附近的美崙田徑場對面，興建面積9000平方公尺、地下2層及地上5層樓的健康管理中心，1、2樓兒童復健與早療中心，預計募2億元建設經費，2024年底完工，目前工程進度25％，募款進度約達37％，已募得7千3百多萬元。

打開象徵母親節禮物的大型禮物盒，「媽媽我愛你」的祝福氣球緩緩升起，于子育分享今年2月到訪門諾醫院，看到早療、輔具義肢以及吞嚥醫護團隊對患者的用心與呵護，令她相當感動。

她分享，小時候做甚麼事情都比別人慢，個性內向也缺乏自信，直到長大，她從音樂與戲劇中獲得成就感。她認為自己應該也「算是遲緩」，幸好她在充滿愛與鼓勵的環境中成長，但也會忍不住想，若當時能有專業的幫助，現在可能不一樣。透過自己的力量，讓需要幫助的孩子提早獲得專業的協助，相信對每一位家長與孩子來說都是莫大的鼓勵。

5月14日就是母親節，現場播放門諾治療遲緩兒家庭故事，8個月的阿俊出生患有軟喉症，無法翻身、坐起來，媽媽遲遲等不到寶寶「伸手討抱」；3歲小傑唇額裂且認知發展落後，拿筆只能畫圈圈，媽媽同樣等不到「孩子畫的卡片」；2歲半的聆聆則是聽力受損，以哭鬧代替說話，開口喊一聲「媽媽」成了母親最深的盼望。

門諾早療團隊表示，每年提供職能、物理、語言及心理等職類的治療將近2萬人次，一年的平均收案人數約400人，門諾醫院每天都在搶時間治療，卻缺乏足夠的空間和設備。尤其0至6歲為黃金治療期，更是他們不能錯過的時機。

于子育清唱一段「媽媽的話」，現場洋溢著溫馨氣氛，母親節是個充滿感恩的日子，讓于子感動得眼眶泛淚。期盼社會各界能夠給予更多的支持，讓這項助建計畫順利完成。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信說，未來健康管理中心大樓也將結合政府ESG政策，與研華科技合作，透過AI進行環境、空調、進出等智能管理，並爭取「WELL健康建築」認證，在空氣、光線、建材、噪音各層面都作到最好，達到智能、健康、永續的目標，也給病人最舒適的就醫環境。