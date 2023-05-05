3日中午曾姓嫌犯陪著丁男回到大樓，大樓內電梯監視器畫面曝光，只見丁男神色相當緊張，曾男口袋鼓鼓的，疑似預藏槍枝。（翻攝畫面）

任職超商的30歲丁姓男子3日從台南永康區某大樓13樓墜樓身亡，因腰部有槍傷，警方朝他殺偵辦，查出涉案6人前一晚曾囚禁凌虐丁男，還向丁男母親索討20萬，3日中午由曾姓主嫌陪著丁男回到大樓，大樓內電梯監視器畫面曝光，只見丁男神色相當緊張，曾男口袋鼓鼓的，疑似預藏槍枝。

電梯內的監視器畫面曝光，丁男當時在曾男的陪同下上樓，過程中丁男都站得直挺挺，看似相當緊張，而身穿短褲的曾男就相對一派輕鬆，不時與丁男說話，最後電梯到13樓後，曾男就扶著丁男的腰一同步出電梯，值得注意的是，曾男右邊口袋鼓鼓的，疑似就是預藏槍枝。

3日中午曾姓嫌犯陪著丁男回到大樓，大樓內電梯監視器畫面曝光，只見丁男神色相當緊張，曾男口袋鼓鼓的，疑似預藏槍枝。（翻攝畫面）

丁男與曾男一同進入社區大樓，後來曾男獨自慌張地跑步離開社區，外頭還有接應的另名騎機車友人。（翻攝自記者爆料網）

丁男墜樓後，曾男疑似攜槍倉皇逃離大樓，由未成年的何姓男子接應載走，過程都被社區監視器錄下；警方指出，丁男生前積欠不少債務，在超商任職期間遭陳姓店長懷疑手腳不乾淨、侵占店內財物，遭店長等共6人在墜樓前一晚關在超商倉庫12小時，被以水管狂打手掌、腳掌，打到都發黑。

丁男為雲林台西人，因躲債離家1年多，寄住在永康的姑姑住處，在超商工作不到1年。丁母供稱，前晚接獲超商店長來電要求「匯款才放人」，丁母3日上午10點匯20萬元給店長，未料，2小時後就接到兒墜樓身亡，她泣訴，「為什麼這麼殘忍，把他從13樓丟下來？」

目前6名嫌犯堅不吐實，辯稱「死者自己跳下去」，警方研判一夥人收錢卻仍不放人，不排除可能還想再從丁男身上索討金錢，將以殺人罪、組織犯罪等罪嫌移送法辦，2名主嫌被檢方聲請羈押禁見，3人諭知3至5萬元交保，另名何姓少年移送台南地方法院少年法庭審理。