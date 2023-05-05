雖然外資在4月匯出金額擴大，但蔡(火冏)民表示，外匯市場供需平衡並未進場調節。
美國升息循環接近尾聲，長蔡(火冏)民表示，聯準會已在5月升息1碼，市場認為6月再升息的機率並不高，預期聯邦利率會維持在5~5.25%一段時間。多數觀點也認為美國景氣軟著陸的情境可能性高。
4月各主要貨幣升貶，歐元和英鎊表現最強勁。4月美元指數貶值0.83%，歐元和英鎊各升值1.02%及0.78%；其於澳幣兌美元貶值1.32%，加幣貶值0.6%，日圓貶值0.78%，星幣貶值0.55%，人民幣貶值0.91%。
雖然外資在4月賣超台股並持續匯出，但112年4月底我國外匯存底金額為5611.16億美元，再創歷史新高。央行外匯局長蔡(火冏)民表示，4月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5389億美元，較上月減少267億美元，主要是4月台股下跌，市值縮水。此外，外資在4月賣超台股近690億元新台幣，匯出金額(不含股息）約4.62億美元，若含股息匯出，則外資在4月匯出金額在20~30億美元。
雖然外資在4月匯出金額擴大，但蔡(火冏)民表示，外匯市場供需平衡並未進場調節。
美國升息循環接近尾聲，長蔡(火冏)民表示，聯準會已在5月升息1碼，市場認為6月再升息的機率並不高，預期聯邦利率會維持在5~5.25%一段時間。多數觀點也認為美國景氣軟著陸的情境可能性高。
4月各主要貨幣升貶，歐元和英鎊表現最強勁。4月美元指數貶值0.83%，歐元和英鎊各升值1.02%及0.78%；其於澳幣兌美元貶值1.32%，加幣貶值0.6%，日圓貶值0.78%，星幣貶值0.55%，人民幣貶值0.91%。
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