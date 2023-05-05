距台最近大陸核電華龍一號全球首堆示範工程竣工驗收。（中核集團）

距台最近大陸核電華龍一號全球首堆示範工程竣工驗收。（中核集團）

據大陸微信公眾號「中核集團」消息，中國大陸自主三代核電技術華龍一號全球首堆示範工程——中核集團旗下中國核電投資控股福清核電5、6號機組，5日正式通過竣工驗收，對優化中國能源結構、推動綠色低碳發展，助力實現碳達峰碳中和目標起到重要作用。福清電廠直線距離新竹約68海里（126公里），是距台灣最近的核電廠。

中核集團稱，驗收組一致認為，華龍一號全球首堆示範工程全面建成，標誌著中國核電技術水準和綜合實力躋身世界第一方陣，為中國形成了一套完整的、自主的三代核電型號標準體系，大幅提升了中國核電的全球競爭力，對優化中國能源結構、推動綠色低碳發展具有重要作用，也為華龍一號後續批量化建設項目提供良好借鑒。

大陸國家能源局核電司副司長秦志軍，國家檔案局經科司副司長王紅敏，福州市副市長吳一，中核集團總經理、黨組副書記顧軍，副總經濟師王德林及福建省發改委、福建省輻射環境監督站、福建省職業病防控中心，福清市人民政府，股東方中國核能電力股份有限公司、華電新能源集團股份有限公司、福建省投資開發集團，以及中核集團相關部門單位的領導及代表，最終竣工驗收委員會成員、專家組成員，總包單位、監理公司、設計單位、參建單位、福清核電負責人出席驗收活動。

華龍一號是中國在三十餘年核電科研、設計、製造、建設和運行經驗的基礎上，研發的具有完全自主智慧財產權的三代壓水堆核電創新成果，技術指標達到國際先進水準，被喻為國之重器、國家名片。

2015年華龍一號全球首堆示範工程落戶福清開工建設，入選《中華人民共和國大事記》。

據瞭解，工程項目竣工驗收是工程建設全過程的最後一道工序，是全面評估工程建設成果、檢查工程建設是否符合設計要求和工程品質的最後一關。福清核電5、6號機組在建設過程中，積極踐行中核集團「六大控制七個零」高品質精細化工程管理模式，專案安全、品質、進度、投資全面受控，在工期和投資方面創造了全球三代核電首堆最佳業績。自投運以來，福清核電5、6號機組都完整經歷了首個燃料循環的考驗，充分證明了華龍一號技術的安全性、先進性、成熟性。

截至目前，中核集團福清核電6台機組累計安全發電超過2500億度，減排效應相當於累計節約標準煤消耗7800萬噸，減少二氧化碳排放2億噸，植樹造林約17億棵。這其中，華龍一號全球首堆示範工程兩台機組年發電量200億度，相當於每年減少標準煤消耗624萬噸、減少二氧化碳排放1632萬噸，植樹造林1.4億棵，經濟社會和環保效應顯著，對優化中國能源結構、推動綠色低碳發展，助力實現碳達峰碳中和目標起到重要作用。