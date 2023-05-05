▲船隊前往進行魚苗放流。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲將進行放流之大量魚苗。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲產發處長林鼎超（中）與議員張顥瀚（左四）、議員許睿慈（左一）及漁會同仁合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為豐富沿近海的海洋生態資源，基隆市政府與基隆區漁會及海洋大學等，共同辦理基隆嶼魚苗放流活動。產發處表示，本次共放流6萬尾黃錫鯛及4萬尾嘉鱲。今年也邀請海大附中、二信中學、深澳國小、中山高中、東南科大、靈鷲山佛教教團、基隆區漁會志工團等機關團體共同參與，近350人共同搭乘10艘基隆市籍娛樂漁船共同出海，到基隆嶼鄰近海域進行放流，除了增添大海生命力外，也為參與師生、志工們進行一場最佳的海洋環境教育。

基隆市政府產發處長林鼎超表示，市府與基隆區漁會長期合作，辦理魚苗放流、海洋保育及籌組環保艦隊的工作，而這次宗教團體靈鷲山佛教教團也提供了3萬尾的嘉鱲，一起響應護生行動。

林鼎超說，市府除了與漁會及宗教團體、學校合作外，也將持續與企業合作，邀請更多的民間團體及企業共同響應永續海洋生態的工作，結合產官學的力量，一起為環境共好努力。今年也會針對潮境保育區進行人流的總量管制措施，目的也是為了好的環境能永續經營。

產發處表示，魚苗放流是維護漁業資源、改善魚場環境最直接、最有效果的方法，其對於增裕漁業資源之成效已為大眾所肯定，但為避免盲目放流造成生態負擔，本次計畫漁會與海洋大學廖正信教授團隊合作，經審慎評估挑選來源健康無害的黃錫鯛及嘉鱲魚種，也是本地適合放流的魚種，於驗收魚苗同時進行生理及基因檢測，確保健康無虞。

此外，為了追蹤魚苗放流後續的效益評估，此次配合標籤標示及放流後水下觀察以利後續海大團隊進行生態調查、追蹤及效益分析評估。也呼籲未來釣客或漁民釣獲有標識的魚體時，能回報基隆區漁會，以利統計和分析。