菲律賓總統小馬可仕今天說，允許美軍使用菲律賓的軍事基地是一種防禦性措施，如果中國攻擊台灣，這將「會有用處」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）結束在華盛頓為期4天的訪問時說，他與美國總統拜登舉行峰會，雙方並重申了兩國在72年前簽訂的共同防禦條約。當被問到，如果中國攻擊台灣，美國是否可以在這些菲國基地部署武器時，小馬可仕沒有直接回答。

小馬可仕告訴路透社，菲律賓與美國於2014年所簽定的「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），當初是為了改善因應災害的措施。

他指出：「它現在還有另外一個面向，那就是…台灣海峽兩岸的緊張局勢似乎在持續加劇；那麼，我們在台灣的菲律賓公民的安全就成為至關重要的考量。」

小馬可仕還說：「因此，如果可怕的事件發生，這些『加強國防合作協議』據點也會證明對我們有用。」他言下指的是台灣遭到入侵。

菲律賓與美國2月達成協議，新增4座可供美軍使用的菲國軍事基地，這對馬尼拉而言相當敏感。馬尼拉當局希望在不驚動最大貿易夥伴中國的情況下，同時又能跟美國建立更密切軍事關係。

中國當局指出，這項決定正為區域緊張局勢「火上澆油」。

小馬可仕表示，在參與保衛台灣方面，華府沒有提議要讓菲律賓採取任何行動。

他說道：「當我談到災難及我們菲律賓公民的撤離時，這是一種防衛性質，也許是民防性質。」