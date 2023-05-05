由台中市大專院校、高國中職及附設進修學校、國小補校選拔的5715名模範生5日齊聚台灣體育運動大學體育館接受表揚並與台中市長盧秀燕合影。其中，78歲葉金連為現場高齡模範生之一，她已就讀五權國中附設補校邁入第7年，出席幾乎全勤，展現了「活到老，學到老」精神。

台中市教育局5日表揚台中市5715名模範生，其中78歲葉金連為現場高齡模範生之一，展現了「活到老，學到老」精神。（潘虹恩攝）

台中市政府教育局5日舉行「111學年度中等以上學校模範生與市長合影活動」，其中，高齡模範生葉金連就讀五權國中附設補校邁入第7年，平時擔任班長，課程出席幾乎全勤，孜孜不倦的精神也令老師感佩。葉金連說，人就是要「活到老，學到老」，過去她是家庭主婦照顧家庭，現在孩子各自成家，她的丈夫18年前去世，她每天與同學一起寫上課，感受到學無止境，未來也會「學到不能學」為止。

另1名就讀北屯國小附設補校的高齡模範生田金灶今年也是78歲，除事業經營有成外，也是位專業攝影師，作品精湛屢屢獲獎；為人充滿熱情、專心學習，並常常幫助身邊同學，是北屯國小補校的鎮校之寶，其對生命與學習的熱愛，更深深影響身邊同學，是大家終身學習的典範。

此外，私立惠明盲校模範生林宣妤天生視神經發育不全，加上自閉症特質，學習能力較緩慢，但她沒有放棄，努力突破障礙、翻轉人生。林宣妤擅長唱歌和樂器演奏，參與校內樂團、校外公開表演及比賽屢獲佳績，她表示，將來想成為街頭藝人，為他人帶來歡樂。

盧秀燕5日到場給予模範生擁抱和鼓勵，她表示，各學校模範生不僅代表師長的肯定，更是同學們的模範，模範生為同學們樹立典範，希望每位學生能見賢思齊、好好學習，市府會持續投入教育資源，守護每位學生成長茁壯。她也說，下禮拜就是母親節，各位當選模範生，同時也是母親節前送給媽媽「最好的禮物」。