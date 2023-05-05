展望5月通膨率，主計總處專委曹志弘表示，預期雞蛋價格回穩，17項重要民生物資年增率會縮小，加上去年連續5個月通膨率突破3％，基數比較高，且去年5月水果受到天候影響大幅上漲，基數同樣高，因此綜合研判，5月通膨率漲幅會比4月縮小，約落在2％左右。

主計總處資料顯示，4月份消費者物價總指數（CPI），較上月漲0.76％，經調整季節變動因素後漲0.42％；較上年同月漲2.35％，若扣除蔬菜水果，漲2.50％，再剔除能源後總指數（即核心CPI），漲2.72％。1到4月平均，較上年同期漲2.54％。

此外，4月份生產者物價總指數（PPI），較上月漲0.27％，較上年同月跌1.98％，1到4月平均，較上年同期漲1.89％；4月份進口物價總指數（IPI）以美元計價，較上月跌0.10％，較上年同月跌8.83％，1到4月平均，較上年同期跌6.09％；4月份出口物價總指數（EPI）以美元計價，較上月漲0.01％，較上年同月跌8.19％，1到4月平均，較上年同期跌6.60％。

曹志弘說，368個查價項目群中，有272個上漲，其中較顯著者包含番石榴（芭樂）漲39.20％、雞蛋漲31.47％、旅館住宿費漲21.91％、國外旅遊團費漲19.22％、沙拉油及調理油漲14.13％、豬肉漲12.51％，導致民眾對物價上漲有感；下跌則有75項，14項無異動。

17項重要民生物資在CPI年增率在4月更是來到7.35％，創下98年1月、172個月以來新高；其中豬肉漲幅12.51％，創下104年3月、98個月新高；雞肉漲幅7.94％，則創下103年8月、105個月以來新高；雞蛋漲幅甚至來到31.47％。

曹志弘說，4月CPI較3月漲0.76％，主因春夏服飾新品上市，蛋類、肉類、外食費及油料費價格上揚，4月起部分住宅用電調漲（700度以下不調整），加以適逢兒童節與清明連假，旅遊團費與旅館住宿費調漲所致，惟水果及蔬菜價跌，抵銷部分漲幅。

曹志弘分析，4月通膨率與3月持平原因，主要受到食物類上漲影響，豬肉、雞肉、雞蛋漲幅擴大，外食費也反映成本上揚，房租則漲幅持續，娛樂服務上漲幅度也擴大。惟受到天候平穩，蔬菜水果價格漲幅縮小、跌幅擴大，加上油料費基準比較高，跌幅又大的情況下，使得4月通膨率跟3月相當。

曹志弘說，3月底進口雞蛋在零售通路販售，散裝雞蛋價格慢慢回穩，但因為4月還有基數關係，整個月平均起來還是略漲。5月會看到零售通路價格慢慢下跌，漲幅就會明顯縮小；豬肉部分事逢清明跟端午，需求比較旺，惟根據批發行情觀察，4月下旬豬肉價格開始轉平穩，5月漲幅應該不會明顯擴大。

因此，曹志弘說，5月通膨率研判會比4月更為縮小，約落在2％左右，但應該不會低於2％，有機會在2.1％附近。

曹志弘也提到，儘管通膨率慢慢接近2％，民眾常常購買的品項及17項民生物資仍在上漲，民眾就會對物價感受比較大，也因為短期比較常購買的品項跟民生物資的漲幅都是高於CPI，對於物價的感受還是比較明顯，對物價上漲感受也會比較深刻。

不過曹志弘強調，國內物價壓力可望逐步減輕，新台幣計價連2個月轉跌，原物料也沒有要上漲，研判未來物價上漲壓力可以變輕，輸入性通膨壓力會變小。

另針對外界關心4月電費調整對通膨的影響，曹志弘說影響很小，4月電價調漲對今年CPI最大影響（直接加間接）僅0.15個百分點。