為響應國際博物館日，中台世界博物館將於17日至21日開放民眾免費入館參觀。同時規劃3場「心．世界」主題系列活動，包括萬眾一心集字展、《心經》主題導覽、樹下小型音樂會，讓觀眾來博物館展開視覺、聽覺雙重饗宴。館方指出，疫後博物館重新出發，歡迎民眾在樂聲與千年文物的環繞下，找到屬於自己輕鬆的步調。

中台世界博物館佔地逾9公頃，以「中式西建」手法，呈現華夏建築之美，2016年8月落成啟用，共18個展廳，展示文字碑拓、佛教造像與歷代文物、儒典石經與佛經等。今年518國際博物館日，以「心靈健康」出發，規劃3場「心．世界」主題系列活動，帶領大家瞭解「萬眾一心集字展」的源起，走進展廳認識與《心經》有關的館藏，覺察自己內心的聲音，感受世界與心的距離。

中台世界博物館將於17日至21日開放民眾免費入館參觀，並規劃3場「心．世界」主題系列活動。（中台世界博物館提供／楊靜茹南投傳真）

館方指出，「萬眾一心集字展」主要展出2023年舉行的新春揮毫活動時，百餘名參與者共同書寫、創作的巨幅《心經》，以268張字卡組成，字字皆映照每名書寫者的誠心與祝福。為使民眾共創的作品被更多人看見，今年特別在展示區設置擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）遊戲。

AR遊戲設計以《心經》的「觀」字引導，並以經文的「色、聲、香、味」對照感官記憶，設計專屬「萌寵」，讓參觀者透過輕鬆的遊戲走入博物館的世界，希望能帶給參觀者有趣、療癒的觀展體驗。

館方還邀請陳怡達、陳亮妃、李佩蓉、黃心怡合組的管弦四重奏團隊，20日、周六下午機舉行「樹下小型音樂會」，台灣青年聲樂家李語慈、鋼琴家侯千蒂也將帶來聲樂表演，希望以視覺、聽覺雙重饗宴，開啟新鮮的博物館經驗。