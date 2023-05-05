黃豪平車禍畫面曝光 風向急轉網譏：遇到三寶

藝人黃豪平日前南下屏東演講時遇上車禍，所幸人無大礙，消息傳出後網友直言，事故路段車速快，很常發生車禍；今日警方將行車紀錄器公布，才發現是計程車司機違規迴轉，警方將依法開罰。
黃豪平表示，早上來到屏東，準備去演講，途中在校門口計程車一個轉彎的時候，後方的砂石車以驚人的速度與計程車的左側車尾發生了劇烈的碰撞，我跟經紀人乘坐的計程車當下在路上噴飛半圈甩進了隔壁車道。
有網友一開始認為是砂石車車速過快導致事故發生，但駕駛表示，願意提供行車紀錄器還原現場，發現是張男駕駛的計程車行駛在台一線屏光路北向外側快車道，至407.8k處路口欲左轉時，與行駛於內側車道同向後方砂石車發生碰撞，雙方駕駛及2名乘客現場均未就醫，酒測值均為0。
警方呼籲用路人，依道路交通安全規則102條規定，汽車左轉彎時，應距交叉路口30公尺前顯示方向燈變換進入內側車道或左轉車道，避免車流交織而衍生交通事故。駕駛人如未依規定駕車，可依道路交通管理處罰條例第48條1項4款，處以新台幣600元以上1800元以下罰鍰。
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