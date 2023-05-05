高雄港第七貨櫃中心於5月正式啟用，共有5席國內最大貨櫃碼頭，更是國內首座全自動化貨櫃基地。台灣港務公司李賢義董事長親赴現場關心櫃場作業情形，視導長榮海運「遠端自動化車機」作業，並至管制區內確認自動化作業進行，確保第七貨櫃中心順利營運。

於5月1日正式啟用的高雄港第七貨櫃中心，具備5席國內最大貨櫃碼頭，水深-18公尺、全長2415公尺，能供4艘2.4萬TEU超級貨櫃輪同時靠泊，同時採用全國首座25排遠端遙控無人橋式機、全自動化無人門式機、智慧化通關閘口等機具設備經營碼頭前後線，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網覆蓋全場，搭配長榮海運公司智慧化櫃場作業系統及全區即時用電監控系統等人工智慧協調港口運作，是高度自動化、智慧化先進貨櫃中心。

港務公司提到，2020年全球爆發新冠肺炎大流行，在全球人力市場短缺、突發性封港等情況下，造成船舶靠港延滯、碼頭壅塞、貨櫃裝卸作業延誤，多數航運業者雖已將大多資料及數據數位化，在港口運作上卻缺少了人工智能(AI)及全自動化系統輔助，高度的仰賴人工作業導致疫情時代傳統碼頭經營備受極大挑戰。

也因此，港務公司與長榮海運公司斥資409.5億元，打造國內首座「全自動化貨櫃基地」，更優質及現代化的經營環境。

港務公司董事長李賢義也率員關心場作業情形，他提及，經歷了疫情大爆發時，人力資源嚴重不足，導致工程施工極度艱難等困境，經長達4年多不間斷的會議研商、討論及重大決策，以先進工法、分標策略及同步施工等多元方案克服難題，用最短時間建造第七貨櫃中心。

港務公司說，持續推動高雄港區貨櫃碼頭重新配置調整，發揮港務資源最大的效益，鞏固高雄港貨櫃樞紐地位及提高台灣港群競爭力。