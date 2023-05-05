不動產借貸媒合平台imB日前爆出詐騙逾25億元，曾國緯、曾明祥父子今（5）日凌晨裁准收押禁見。台北市議員徐巧芯今在臉書貼出行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲等多位綠營高層與曾國緯相熟的照片證據，鄭文燦辦公室回應，鄭與曾國緯並無往來，任意影射是不負責任的做法。徐巧芯則回嗆，鄭文燦聲稱不認識，「那是誰邀請你來的？又為甚麼決定要參加？」都應該出面說清楚，隨後徐又在臉書貼出更多照片，「綠營說不能只靠一張照片就說imB主嫌跟民進黨政治人物關係很好，既然一張不夠，就再多拿六張出來」。

曾國緯8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，以名人盛竹如的照片對外宣傳，以「假債權、真吸金」方式進行詐騙，逾千名受害者上當受騙，非法吸金高達 25 億。經檢方追查，曾國緯的真實身分也被曝光，身揹詐欺、重利、妨害自由3條通緝，更是四海幫海鐵堂成員。

徐巧芯今日下午在臉書貼出曾國緯與多位綠營高層人士相熟的照片證據，包括黃偉哲拿著曾國緯女友張淑芬的公司「川晟生物科技」的產品拍照；行政院副院長鄭文燦，出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。

對此，鄭文燦辦公室回應，「鄭副院長與曾國緯並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。針對本案政府積極追查所有涉案人員，打擊詐欺犯罪，決不寬貸」。台南市政府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長任內謹守公務員服務法，並未替「川晟生物科技」的產品代言，請有心人士勿因選舉進行抹黑、看圖說故事、看到黑影就開槍。

對於綠營的回應，徐巧芯也在PTT上表示，「2023年2月參加的活動，行政院副院長聲稱都不認識，那是誰邀請你來的？又為甚麼決定要參加？說清楚阿」，只有一個民進黨的就算了，堂堂一個台南市長拿人家產品當媽抖(Model)拍照，要怎麼解釋。

徐巧芯也說，鄭文燦副院長辦公室的說法，等同於承認出席了詐騙集團首腦的春酒。有圖有真相，照片證明了鄭文燦確實與詐騙集團有連結，行政院說要打擊詐騙，鄭文燦卻可能淪為幫兇，是多麼諷刺的事，按照警方說法，曾國緯當時已經被通緝，「行政院要打詐騙不用花 13 億，跟副院長同場就有詐騙集團首腦，不抓嗎？」

對於綠營稱不能只靠一張照片就說imB主嫌跟民進黨政治人物關係很好，徐巧芯立刻回擊，「既然一張不夠，就再多拿六張出來」。在臉書貼出更多照片，2019年川晟機構春酒，冠蓋雲集，清一色都是民進黨高層，跟通緝犯、詐騙犯麻吉麻吉。包括黃偉哲(第二次)、陳歐珀(第三次)、黃重諺、劉建國、陳唐山、涂醒哲(馥康生醫顧問)。她也嘲諷，「說個笑話民進黨反詐騙」。

徐巧芯稍早也在PTT上貼出一系列民進黨官員 2020 至 2022 年參訪「雙清文教基金會」的照片，其董事是前公廣集團董事長、政治主張相當綠的陳郁秀，而曾國緯也曾多次參訪基金會，包括陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等人，都與曾國緯合影過。徐嘲諷，「民進黨跟通緝犯的關係也太好了吧，這麼多人都認識他，不簡單、不簡單」。