陳福陽在周五晨間帶著公司高層和律師抵達布魯塞爾，參加有關該合併案的非公開的聽證會。在前往聽證會的途中，陳拒絕提出評論。

面對歐盟執委會的官員，(包括併購事務的副主管Guillaume Loriot，以及各國監管單位的官員，和執委會的律師)，陳福陽將陳述自己的意見。

VMware的執行長Sumit Dhawan將在聽證會中以遠端方式出席。聽證會不會有第三方人士出席。

歐盟曾在上個月提出警告，稱該併購交易將抑制某些硬體市場的競爭性。

歐盟最後決定的期限是在6月21日。