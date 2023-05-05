陳福陽在周五晨間帶著公司高層和律師抵達布魯塞爾，參加有關該合併案的非公開的聽證會。在前往聽證會的途中，陳拒絕提出評論。
面對歐盟執委會的官員，(包括併購事務的副主管Guillaume Loriot，以及各國監管單位的官員，和執委會的律師)，陳福陽將陳述自己的意見。
VMware的執行長Sumit Dhawan將在聽證會中以遠端方式出席。聽證會不會有第三方人士出席。
歐盟曾在上個月提出警告，稱該併購交易將抑制某些硬體市場的競爭性。
歐盟最後決定的期限是在6月21日。
美國晶片製造商博通(Broadcom)的執行長陳福陽(Hock Tan)在周五試圖說服歐盟反壟斷監管單位，該公司提議以610億美元收購VMware的交易，是符合於競爭性的。該收購交易此前觸了歐美兩地的監管疑慮。
陳福陽在周五晨間帶著公司高層和律師抵達布魯塞爾，參加有關該合併案的非公開的聽證會。在前往聽證會的途中，陳拒絕提出評論。
面對歐盟執委會的官員，(包括併購事務的副主管Guillaume Loriot，以及各國監管單位的官員，和執委會的律師)，陳福陽將陳述自己的意見。
VMware的執行長Sumit Dhawan將在聽證會中以遠端方式出席。聽證會不會有第三方人士出席。
歐盟曾在上個月提出警告，稱該併購交易將抑制某些硬體市場的競爭性。
歐盟最後決定的期限是在6月21日。
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