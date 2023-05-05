疫情加速宅經濟升溫，營業人利用網路或電視購物節目銷售各式商品已稀鬆平常，依「營業人開立銷售憑證時限表」規定，營業人銷售貨物應以發貨時為限開立統一發票，隨貨交付買受人，但發貨前已收之貨款部分應先行開立。

但營業人透過網路或電視購物節目銷售貨物有別於實體通路交易，消費者購物時未能實際確認商品，業者常於銷售時主打鑑賞期無條件退貨，因此業者事後被退貨比例較一般實體通路買賣為高，以致統一發票開立後，常須在鑑賞期滿就退貨部分向消費者收回統一發票收執聯（或電子發票證明聯）辦理作廢。

如此一來一往，不僅有寄送時間差異，亦增加買賣雙方行政成本及申報作業之困擾，因此國稅局規定類此特種買賣，經營網路或電視購物業者如果是開立實體發票，可於鑑賞期滿消費者願意成交再將統一發票寄送買受人。

高雄國稅局補充，經營網路或電視購物業者銷售貨物，已於網頁或電視購物節目中明白揭示買賣條件符合消費者保護法第19條規定，即消費者對所收受商品不願買受時，得於收受商品七日內，退回商品或解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或價款，則業者原依規定於發貨時所開立的實體發票得暫時不用寄送買受人，等商品鑑賞期過後確認交易成立，再行將已開立的統一發票寄發買受人。

但該發票號碼應於發貨時明載於發貨單，避免消費者因未隨貨收到發票，誤解並檢舉業者未依法開立統一發票。

高雄國稅局提醒，經營網路或電視購物業者若為開立電子發票的營業人，消費者於交易時提供載具儲存雲端發票者，因雲端發票沒有上述實體發票寄送的問題，營業人於開立雲端發票後，應依統一發票使用辦法第7條第4項規定，於48小時內將電子發票資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台存證，供消費者利用載具查詢已取得的電子發票相關訊息。

之後如有退貨情事，營業人也應該依規定於48小時內將電子發票作廢相關資訊上傳至前開平台供消費者查詢。