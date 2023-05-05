中國末代皇帝愛新覺羅溥儀生前擁有的一只百達翡麗編號96「Quantieme Lune」腕表，近日登上富藝斯（PHILLIPS）拍賣會，起拍價為300萬美金（約9300萬元台幣），溥儀在蘇聯監獄中懷疑這只表並非鉑金打造，命隨侍將白色表盤下方的琺瑯漆刮除，刮到一半才喊停，獨特的雙色表盤反倒成為這只表的特色，另有溥儀致贈獄中翻譯的筆記本、親自題筆的紙扇和迷你版《論語》，見證末代皇帝流落他鄉的孤寂、多疑與無奈。

溥儀將他的百達翡麗編號96「Quantieme Lune」腕表和塗鴉的筆記本，全部送給了俄國翻譯摯友別兒面闊夫。（PHILLIPS提供）

百達翡麗編號96「Quantieme Lune」是無價之寶，同型號作品僅有八只，這只溥儀擁有的腕表，更是稀有傳奇，採用Calatrava式鉑金表殼，由大師Antoine Gerlach巧製，附「Key number 4」標記，表盤採用阿拉伯數字，配上玫瑰金柳葉指針，搭載11法分的Victorin Piguet ebauche機芯。

清朝末代皇帝愛新覺羅溥儀生前擁有的百達翡麗編號96「Quantieme Lune」腕表，近日登上富藝斯拍賣會。（鄧博仁攝）

溥儀在1945年逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，在獄中待了5年，期間與翻譯別兒面闊夫（Georgy Permyakov）成為摯友，直到1950年才以戰犯身分引渡回國，遺返前夕他因憂心自己此行生死未卜，索性將百達翡麗腕表、筆記本和《論語》，再加上他親自題詞的紙扇，全數送給了這位俄國翻譯，直到今日，這批寶物才在拍賣會上重見天日。

溥儀在蘇聯獄中以戰犯身分引渡回國，遺返前夕將親自題筆的紙扇送給翻譯摯友別兒面闊夫。（PHILLIPS提供）

Melody擔任拍賣會開展嘉賓，她分享自己曾透過電話在紐約拍賣會上競標一對耳環。 （鄧博仁攝）

富藝斯於5月6與7日在台北BELLAVITA舉辦香港春拍台北預展，現場展出約120件鐘表及珠寶臻品，包括溥儀珍藏的百達翡麗腕表與遺珍，總價值逾五億台幣，並邀請Melody擔任開展嘉賓，她提及自己曾透過電話在紐約拍賣會上競標一對耳環，可惜因價格太高沒有買到。