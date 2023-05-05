統一集團併購家樂福，公平會經過數月審查後，今天點頭同意「不禁止其結合」，但給出8項附帶條件，要求3年內，家樂福與統一超商不得向個別供貨商協商「共同採購」、個別供貨商附加費用不得任意提高等，希望保護中小型供貨商權益。

統一是於2022年7月以290億元併購家樂福，拿下6成股權，但因兩者結合通路市場更趨集中，有可能影響下游其他零售通路同業，以及對中小型供貨商產生不利競爭，公平會必須受案審理。

公平會表示，受理後就著手詢問零售通路同業，並邀集上游供貨商所屬相關公(協)會、學者專家、產業主管機關及消保機關充分討論。經過數月審議，決議不禁止其結合，但提出8項附加負擔。

包括家樂福跟供應商的商業條件上，不得給予統一明顯優待或差別待遇。以及結合後的3年內，應維持平均月進貨金額低於100萬元中小型供貨商設置專案、無正當理由不得終止或將中小型供貨商除名、家樂福與統一超商不得向個別供貨商協商「共同採購」、家樂福超過三分之二董事席次不得由統一超董事或總經理擔任、對於個別供貨商所取得之附加費用，不得任意提高、年度供銷制度變更，不得對於供貨商更為不利。

第8項則屬於監督制，統一在結合3年內，每年6月1日前，要提供履行負擔及有益於整體經濟利益成果報告，送交公平會備查。

公平會表示，訂定這8項負擔條件，主要是為避免結合事業線上線下全通路跨業經營，採取共同採購及行銷策略，因此增加對供貨商的談判力量，甚至限制下游通路市場競爭。

另外，統一在申報結合的程序中，已主動提出保障中小型供貨商權益，並承諾多元進口商品經營方式等措施。