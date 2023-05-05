彰化南瑤宮與北斗中圳白鶴宮將各持一半的仿古銀牌加以併攏、核對，完成對龍銀儀式。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

彰化南瑤宮笨港進香回鑾隊伍行經之處，熱情信眾相迎。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動，日前和嘉義縣新港鄉奉天宮完成會香後開始回鑾，今天在彰化縣北斗鎮大新路與中新路口，由中圳白鶴宮負責接（祭）貳香前，先和南瑤宮代表各拿出半邊的仿古銀牌信物，完成併攏與核對的「對龍銀」特殊儀式。

南瑤宮赴笨港進香活動歷史悠久，在進香過程中，有接（祭）香等行之多年的重要儀式，包括接（祭）頭香與接（祭）貳香。接（祭）頭香的儀式是在南瑤宮與新港奉天宮兩宮會香完畢後，於奉天宮廟門口進行。

回鑾則進行接（祭）貳香，為了確認負責的宮廟確實具有接（祭）貳香的身分，對頭的宮廟必須持有一半的憑證信物，在最早期時是「龍銀」，後來改為「仿古銀牌」。

今年負責接（祭）貳香的北斗鎮中圳白鶴宮必須將其所持的半邊銀牌和南瑤宮方面的半邊銀牌，經過核對，完全併攏，完成接（祭）香的身分確認。

今天上午南瑤宮赴笨港進香回鑾隊伍從溪州鄉起駕後，隨即前往北斗鎮大新里方向前行，白鶴宮主委許國廉等人已持半邊銀片在大新國小附近等候，之後並與南瑤宮管理人林世賢進行「對龍銀」儀式，雙方各拿出半邊的仿古龍銀牌信物，併攏核對，完成這項傳承近2百年的宗教儀式。

南瑤宮媽祖進香活動歷史悠久，且儀式特別，除「對龍銀」外，還有「換娘傘」，其中「對龍銀」是確認身分，至於「換娘傘」則有挽留對方作客之意，這些特殊儀式自古相傳至今，對交流雙方的廟宇及信眾來說，都很有意義。