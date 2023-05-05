新竹市政府5日在海山漁港舉辦海洋汙染緊急應變暨海難救助演練，動員共12個單位70人，運用船隻4艘、車輛10台、汲油器及攔油索等13類應變機具及資材，參演人員從救生救難、油汙圍堵、清除到採樣，實兵操演情節相當逼真。

市府表示，演習如同作戰，防災的演練也是如此，演習是防災救災不可或缺的重要課題，且海上、海岸事故的搶救相對陸上較為艱難，包括海象、潮汐等因素，都會增加救援的困難度。

新竹市環保局表示，今年演練假定複合式災害應變，共計演練「港區救生救難、港區海洋汙染」二個情境。假定情境模擬廢油回收車行經海山漁港準備裝卸油料時，於海山漁港安檢所旁發生爆胎失控，導致車上油桶翻覆破損，油品洩漏汙染路面且流入水域，汙染海山漁港，恐汙染香山溼地潮間帶。

這次演練也結合海巡署第八岸巡隊、新竹市消防局，演練節奏緊湊。從事故發生、通報，即時啟動應變機制，聯繫橫向、縱向相關單位，設置現場緊急應變中心及前進指揮所，展開救人工作，同時執行海山漁港油汙圍堵與回收處理作業、岸邊油汙清除處理作業。

透過現場布放攔油索、索狀吸油棉完成汙染圍堵，汲油器回收油汙作業，成功阻絕油汙染，以免汙染香山重要溼地，保護珍貴的生態資源，還有環境採樣監測，最後會有完整事故調查，以及求償事宜等。

環保局呼籲，民眾如果在竹市轄內海岸、海上或各河川水體，發現有不同形式的水環境污染情事發生時，請於第一時間撥打1999市民專線、海巡署緊急服務專線118或環保局免費陳情專線0800-088888進行通報。