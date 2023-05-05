新北市海山警分局3月2日晚獲報板橋萬安街1名男子遭2名男子毆打強押上車，警方立即擴大調閱監視器追查，於當晚9時在桃園市龜山區萬壽路攔截到該車，以妨害自由現行犯逮捕蔣男4人，帶回偵辦後依妨害自由、傷害罪嫌送辦。警方後續深入偵辦，發現雙方為不同勸募協會成員，案發前一日在台大醫院捷運站外因募款地點的問題發生衝突推擠，蔣男心生不滿，故於3月2日夥同友人當街擄走陳男並恐嚇毆打。

警方蒐集相關事證後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並聲請拘票及搜索票獲准後，於上月26日與北市警中正第一分局循線逮捕主嫌張男及廖女2人，另拘提涉案犯嫌4人到案，查扣西瓜刀、手銬、彈匣、子彈及彈簧刀等證物。

偵訊後，警方將張男依槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、妨害自由及傷害罪嫌移送偵辦，另廖女等5人則依妨害自由、傷害、組織犯罪防制條例移送偵辦，並持續追查槍枝子彈來源及有無涉及其他不法案件。