台灣工藝研究中心盼以在地人文思考及循環經濟概念研發新興材料，成立國際工作坊，以跨國際團隊交流合作模式，將廢棄魚鱗研發的新興工藝材料創作工藝品，5日在工藝設計館3樓舉行「RE：FISH 工藝材質實驗」成果發表會，該中心技術組長姚仁寬盼，透過國際交流讓廢料有更多可能性，成為循環經濟產業基石。

國際工作坊以虱目魚鱗廢料為主題，讓台灣、日本、義大利團隊進行跨國交流，5日舉行成果發表。（楊靜茹攝）

國際工作坊由陽明交通大學應用藝術研究所教授、工藝數位自造專家李建佑擔任主持人，這次示範專案以虱目魚鱗廢料為主題，邀請義大利米蘭理工大學旗下歐洲材料設計創新的材料體驗實驗室、日本東京大學X-lab實驗室、日本慶應義塾大學SFC 4D Fabrication Lab團隊及台灣公益青年創作者等，以跨國團隊交流合作模式，實踐對工藝新興材料產業的運用。

義大利米蘭理工大學旗下歐洲材料設計創新的材料體驗實驗室成員，說明虱目魚廢棄魚鱗研發的新興材料應用成果。（楊靜茹攝）

姚仁寬表示，這次交流除了將廢棄魚鱗研發的工藝新興材料進行實踐示範，更期待透過國際交流，促成台灣工藝界對新興材料、技術、科技上的經驗交流，期盼以循環經濟概念下，外來能促成更多農廢、下腳料、及其他生物性與植物性材料的開發與運用。

台灣工藝研究中心成立國際工作坊，5日舉行「RE：FISH 工藝材質實驗」成果發表會。（楊靜茹攝）

李建佑說，工藝材料一直在改變，面對新的材料，大家需要時間累積更多可能的經驗，透過工藝、藝術、設計及數位創作等不同領域的專業人才，發揮巧思打破原有格局的界線，讓生活文明產生的各種廢料能循環利用，進而形成友善環境的工藝經濟產業。

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