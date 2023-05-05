真相大白？24歲澳洲來台讀書的蕭里（Alex Shorey），因為誤食老鼠藥引發身體不適，經調養後已於3日返回布里斯本，檢警3日在與蕭里同住的45歲女子家中，起獲疑似誤食的老鼠藥，經偵訊後，女子終於坦承，她因心情不好打算輕生，將藥加進果汁準備自己喝，「沒想到被蕭里喝掉了！」說詞驚人又充滿疑點，檢方已將她列為被告並限制出境。

據了解，該名女子平時在北市某補習班兼差教課，去年底經人介紹認識蕭里，蕭經常會去找該名女子，甚至在她家過夜，兩人關係十分曖昧，蕭住院時女子都會前往照料，蕭的父母來台時，也是住在女方家中。

3日警方在女方中山區住處發現老鼠藥，並將她帶回偵訊，5小時後轉送北檢，據了解，該名女子終於「坦白」說出誤食的經過。

女子向檢警表示，2023年丈夫過世後，她的心情一直很低落，萌生輕生念頭，老鼠藥是在新北市中和區某商店購買的，事發當天她先在1個杯子裡倒入果汁，接著把一小塊藥丟進去，準備自己喝掉。

女子聲稱，沒想到後來蕭里進來，等她發現時，蕭里已經喝下去了，才導致他中毒送醫，她因自責、害怕才不敢說出此事。

檢方偵訊後，已將女子改列被告並限制出境，因其供詞仍有不少疑點，現正持續釐清中。

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