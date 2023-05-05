分發首月就能領80K月薪的工作要招考了！每年一度的法務部調查局調查人員特考（三等考試），今年報名日期於即日起至5月11日，考試日期則訂於8月12日至13日舉行第1試筆試，報名書表（應考須知），可於考選部網站下載報名，挑戰高薪又有理想的年輕朋友可別錯過。

調查局新竹市調查站指出，法務部調查局工作重點主要包括「貪瀆防制及賄選查察」、「防制經濟犯罪」、「查緝毒品犯罪」、「防制電腦犯罪」、「維護國家安全及利益」、「保護機密安全」、「防制敵諜滲透」等業務。

今年4月調查局59期結訓學員共117人，多人具律師、會計師資格，專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，此屆更首次迎來2位空服員調查官，其中1位學員黃詠軒結業後，分發新竹市調查站服務，表現優異。

112年法務部調查局調查人員特考，報考組別分為「調查工作組」、「法律實務組」、「財經實務組」、「化學鑑識組」、「醫學鑑識組」、「電子科學組」、「資訊科學組」、「營繕工程組」等組別。

應試資格凡年滿18歲以上30歲以下，公立或私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者，尚未服役者，亦得報考。

服志願役者須於考試筆試考畢之次日起4個月內退伍並持有權責單位發給之證明文件，始得報考。

調查局強調，三等考試相當高考三級，以薦任第6職等本俸一級385俸點起敘任用，也就是本薪加專業加給，分發第1個月就有8萬月薪。各項考試資訊請參考考選部或法務部調查局網站特考資訊專區，並以考選部正式公告為準。