公平會有條件通過併購家樂福案 統一回應：還有2關 17:492023/05/05 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公平會有條件通過併購家樂福案，統一回應。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公平會通過有條件通過統一併購併購家樂福，統一表示，今天公平會過了之後，還要一些過程，像是經濟部的投審會也要通過，還要取得交割的一些先決條件之後，才會進行下一步，不好說併購的時程。 統一是2022年7月宣布砸新台幣290億元，收購法商家樂福60％股權，將正式併購台灣家樂福。統一當時表示，交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心。統一集團併購家樂福後將穩坐台灣零售業霸主地位。 #併購 #統一 #家樂福 #公平會 #有條件通過 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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