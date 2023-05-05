公平會通過有條件通過統一併購併購家樂福，統一表示，今天公平會過了之後，還要一些過程，像是經濟部的投審會也要通過，還要取得交割的一些先決條件之後，才會進行下一步，不好說併購的時程。

統一是2022年7月宣布砸新台幣290億元，收購法商家樂福60％股權，將正式併購台灣家樂福。統一當時表示，交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心。統一集團併購家樂福後將穩坐台灣零售業霸主地位。