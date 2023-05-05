中美晶第一季合併營收209億元，年增11.4％，創歷年同期新高。營業毛利75.92億元，營業毛利率36.3％，營業利益約57.98億元，年減6.6％，稅前淨利66.08億元，年增840％，稅後純益為24.69億元，年增95.2％，稅後每股盈餘4.21元。
中美晶董事會亦通過 2022 年下半年的現金股利發放案。2022 年下半年擬配發每股5.8元現金股利，配發總金額為 34億元，若計入上半年已發放的每股 3.2元、總金額 18.8 億元之盈餘暨資本公積發放現金股利，全年共將發出每股 9元。
中美晶（5483）召開董事會，會中通過2023年第一季財報，合併營收209億元，年增11.4％，創歷年同期新高，稅後純益為24.69億元，年增95.2％，歸稅後每股純益4.21元。董事會亦通過 2022 年下半年的現金股利發放案，每股擬配發5.8元現金股利，若計入上半年已發放的每股3.2元，全年共將發出每股 9元股息。
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