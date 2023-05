國際自由聯盟(Liberal International LI)執委會當地時間4日,通過「支持對台灣的防衛、增加台灣的國際參與、更進一步與世界民主國家合作」決議文(Supporting Taiwan's Defense Increased Participation In International Affairs and Further Collaboration with World Democracies),譴責中共對台灣的各式威脅、堅決反對其將國際組織政治化,並承諾堅定地支持台灣加入國際組織。

與會的民進黨國際事務部主任謝佩芬表示,該決議文並以台灣在新冠疫情最嚴重的時期,仍被拒於世界衛生大會門外為例,指責中共無時無刻都將政治利益擺在對專業的尊重之上。

民進黨由立法委員劉世芳及民進黨國際事務部主任暨發言人謝佩芬代表出席與會,謝佩芬表示,民進黨感謝LI及其全球夥伴對台灣長期、深厚的支持。

謝佩芬說,在此一決議文中,LI觀察到,此刻,「國際社會的關注與支持對於維護台海和平比以往任何時候都更加重要」;因為若失去台灣,「將增加威權治理模式的吸引力,增加區域的不穩定因素,並危及全球的民主國家」。

她說, 因此LI譴責中共欲單邊改變台海現狀的企圖、對台灣不止息的軍事恫嚇、經濟脅迫,以及試圖剝奪台灣人民在全球場域中的發言權等作為。

謝佩芬說,關於中共日前因蔡英文總統過境美國、與美國眾議院議長麥卡錫見面,而制裁亞洲自由民主聯盟一事,也在LI成員及夥伴組織間,引起極大反彈。

她說,泛歐自由黨派聯盟(ALDE)主動發起,聯合African Liberal Network(ALN)、Al-Hurriya Liberal Network(AHLN)、以及Liberal Network for Latin America(RELIAL),四個區域組織共同提出「針對CALD所遭受制裁之緊急決議」(Urgency Resolution on the Sanctions Imposed on the Council of Asian Liberals and Democrats)。

謝佩芬表示,該決議文強調LI力挺CALD,並譴責中國「以宣稱CALD違反一中原則為由,在自由勳章(Medal of Liberalism)得主蔡英文總統訪美後,對該組織與其官員的制裁。」

她說,而此一決議文強調,民主、人權和法治的價值,「是包括台灣和中國在內的所有亞洲人民都應享有的基本權利」。「我們讚賞CALD在面對威權主義或威脅我們自由的勢力,毫不退縮的意念。呼籲中國立即解除這些專橫的制裁。」

謝佩芬表示,民進黨由於長期積極參與LI各項活動,與全球各地自由主義政黨共享民主自由的價值;此次執委會除她擔任LI公平貿易委員代表民進黨出席外,也特別邀請立委劉世芳與談,使台灣能見度大幅提升,加以此二決議文之通過,更可見國際民主陣營對台灣的肯定與重視。