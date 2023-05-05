年輕人不說「三條線」了嗎？一名網友表示，日前開會時，老闆突然說「臉上三條線」，讓在場的年輕同事聽了一頭霧水，詢問：「哪三條線」、「三條魚尾紋嗎」，讓這名網友好奇，能聽懂這句話的人是不是真的已經老了？貼文曝光後，意外引發熱議，有鄉民認為，能了解這句話的人，起碼已經有40歲。

原PO在PTT八卦板發文表示，昨（4）日開會時，老闆突然脫口而出：「哈哈哈…臉上三條線耶」，讓在場數名20多歲的年輕同事頓時面面相覷，還有人露出疑惑的表情反問老闆，「什麼意思？什麼線？」

老闆連忙解釋，臉上三條線是有點無奈、傻眼的意思，而年輕同事仍然無法理解，表示從沒聽過這種說法，好奇「為什麼是三條線？」此時老闆隨即轉向原PO，似乎是想尋找同溫層，但原PO馬上閃避目光，讓老闆獨自承受現場尷尬的氣氛。

沒想到會議結束後，年輕同事跑來問原PO，「三條魚尾紋嗎？」讓原PO真的臉上三條線，同時也納悶：「現在年輕人不說『三條線』了嗎，原來老了？」，想知道能聽懂這句話的人，是不是都已經上了年紀。

對此，網友紛紛留言回應，「起碼40歲了，嘻嘻嘻」、「傻眼！三條線老人很愛說」、「至少40歲，30多歲的應該知道但不會說」、「本人千禧年表示，什麼老人笑話」、「因為現在年輕人都講尷尬癌啊」、「小時候有看過櫻桃小丸子都知道吧」、「現在連orz都沒人講了吧」。