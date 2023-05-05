英王查爾斯三世的加冕大典進入倒數階段，王室把握最後時間，緊鑼密鼓排練各項重要環節。有不少王室鐵粉為了一睹國王風采，早了好幾天到遊行地點紮營卡位，也讓我們來看看，典禮登場前現場的精彩畫面。

█ 大笨鐘換新裝

從5日開始，超過160年歷史的倫敦著名地標「大笨鐘」（Big Ben）將進行一連3晚的燈光秀，將英國代表花卉、加冕徽章、國旗和國歌輪番投放。

█ 逾6千名團隊徹夜排練

加冕典禮當天，英國陸軍官兵將組成遊行隊伍，護送查爾斯和卡蜜拉往返西敏寺和白金漢宮。兩人屆時會搭乘黃金馬車，巡禮經過倫敦市中心，來回路程大約4.2公里。

加冕典禮當天，查爾斯和卡蜜拉將搭乘黃金馬車，在數百名陸軍官兵護送下穿過倫敦市中心。（圖／路透）

█ 平民版「皇家馬車」 體驗當一日國王

線上叫車平台Uber推出平民版皇家馬車，仿王室黃金馬車打造，搭配4匹高大白馬，載民眾穿越倫敦公園，體驗王室的奢華感。每日限量搭乘，一趟遊程20分鐘左右，吸引了不少粉絲排隊。

線上叫車平台Uber推出平民版皇家馬車，邀請民眾搭乘，體驗當一日國王。（圖／路透）

█ 花園派對 提前歡慶

王室3日在白金漢宮舉行了花園派對，數千名賓客到場祝賀。美國老牌歌手萊諾李奇（Lionel Richie）也受邀出席，他表示，自己認識查爾斯很多年了，能在他的加冕晚會擔任演唱嘉賓是「一生的榮幸」。他將和美國女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）共同擔綱演出。

王室3日在白金漢宮舉行花園派對，數千名賓客到場祝賀，包括美國老牌歌手萊諾李奇。（圖／美聯社）

█ 鐵粉不遠千里 搶占「景觀第一排」

為了在加冕當天能親眼目睹國王風采，不少王室支持者好幾天前就到遊行地點旁紮營佔位，其中甚至不乏從美國飛來的鐵粉。家住康乃狄克州的沃納（Donna Werner）說，到了現場才體會到那種興奮、充滿愛的感覺，「就算下雨也絕對值得。」