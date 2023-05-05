61歲實力派歌后辛曉琪，今（27日）在臉書分享碰到天外飛來橫禍的衰事，走在路上竟有阿伯從高處跌下，還直接壓在她身上，讓她左膝立刻擦傷噴血，無奈表示「應該去買樂透」。

辛曉琪透露今天起得早，看了新聞底下跑馬燈寫到，水瓶座今天的幸運色是黃色，所以她特地穿上黃色T恤走路出門，沒想到走到一個拐彎處，一個社區門口管理員正在大約1公尺高的欄竿上修東西，「這時遲那時快，他腳沒踩穩摔了下來，剛好砸到我」。

她無奈表示「我被這位壯碩的阿伯，對，沒錯，很壯的阿伯壓到跌倒，我的左膝，又是左膝，擦到地面的柏油路上，馬上破皮流血」，所幸阿伯沒事，她因為趕時間，只有繼續一拐一拐的走到醫院去看大姐，她也曬出左邊膝蓋破皮流血的照片，「這是不是有種走在路上被鳥糞拉到你頭上的feel？就那麼剛好！應該去買樂透」。

粉絲見狀也留言「哎呀！你的左膝好辛苦啊！秀秀，算過個運，小災化大災」，她也回覆「我親愛的左膝，真對不起。其實我也在想電視上說的幸運色根本不準，但回過來想，也可能大災化成小災了呢。」

其實，辛曉琪5年前在大陸跨年晚會演出時，不慎遭電線絆倒重摔，導致左腳膝蓋骨骨折，之後還坐輪椅出席發片記者會，休養多時才康復。