我國消費者物價指數已連續多個突破2％警戒指標，外界擔心徵收碳費後恐再推升通膨，環保署強調碳費徵收現正審慎規劃中，對於各界關切徵收碳費可能造成的衝擊，環保署表示，碳費制度包含「課徵」與「支用」，對於總體經濟的影響，也應一併考量徵收與支用的效果，今年同步進行碳費徵收與支用整體經濟影響評估，以促進溫室氣體實質減量同時兼顧整體經濟發展。

環保署表示，氣候變遷因應法已於今年2月15日公布，除了分階段對溫室氣體排放源徵收碳費，同時也設計碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達指定目標者，得提出自主減量計畫申請核定優惠費率，敦促排放源落實減量，同時減少繳交碳費以降低衝擊；也設計自願減量機制，事業或各級政府得自行或聯合共同提出自願減量專案，據以執行溫室氣體減量措施，向中央主管機關申請核准取得減量額度，可作為碳費徵收對象扣抵碳費之用，也可交易予實際有減量額度需求者使用。

環保署指出，碳費制度包含「課徵」與「支用」，對於總體經濟的影響，也應一併考量徵收與支用的效果。課徵面向的重點，在於給予排放源減量誘因；倘若自行投資進行減量的前提下，繳納的碳費就會降低。另一方面，廠商進行的低碳投資以及主管機關將碳費專款專用於低碳工作時，也會驅動相關低碳產業發展而對整體經濟帶來正面影響效果，進而促進國家低碳轉型。

環保署刻正就碳費徵收費率及對象進行研議中，預定在下半年端出腹案與各界討論，至於碳費徵收的金額則將由審議會於明年上半年討論後決定。針對各界關心徵收碳費對於整體經濟衝擊影響，環保署將於今年同步進行檢討評估。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴說，我國碳費徵收以大帶小，初步評估認為影響有限，但除了徵收端外、支用端也很重要，如果能夠把碳費運用在適當的用途上，或許能夠創造更多機會。