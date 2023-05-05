家住苗栗縣卓蘭鎮的林姓阿嬤，日前在網路上結識一名男子，自稱是台灣人在以色列當兵，平日對林阿嬤噓寒問暖，讓阿嬤把對方當自己兒子看待，日前，孫子向阿嬤誆稱要退伍了沒錢買飛機票回台，希望阿嬤資助4萬5千元，並指示阿嬤搭車至竹南一處比特幣兌換處兌成比特幣匯給對方，阿嬤信以為真，還由住處轉往台鐵泰安站轉搭火車至竹南火車站，找到兌換處，因不懂如何操作，引來民眾查覺不對報警前來阻止阿嬤被騙。

苗栗縣警局竹南分局竹南派出所警員吳呈恩，接獲民眾報案指稱在竹南鎮某家比特幣兌換處，有一名老太太要轉比特幣不明對象，疑似遭詐騙，亟需員警協助。

員警趕到現場了解，這名7旬林姓阿嬤家住苗栗縣卓蘭鎮，上午專程從台鐵泰安火車站搭車到竹南火車站，步行到竹南鎮上這家比特幣兌換處匯款，因操作兌換比特幣時反覆操作多次不成功，熱心民眾查察有異報警處理。

林姓阿嬤表示，是在網路上認識一名男網友，素未蒙面，對方自稱為台灣人在以色列當兵，平時一再對阿嬤噓寒問暖，讓阿嬤把對方當成自己的兒子看待，近日男網友稱要退伍返台，急需阿嬤資助金錢購買機票，並指導阿嬤以用兌換比特幣到指定帳戶方式，阿嬤不疑有它，準備兌換4萬5千元比特幣匯款，因不諳操作尚未完成匯款，還要請警察教她如何完成兌換匯款，經員警耐心勸說告知此為常見的「假交友真詐財」詐騙手法並積極勸阻之下，阿嬤方打消兌換匯款動作，成功保住辛苦積蓄。

竹南警察分局表示，這次成功阻詐是幸好有熱心民眾發現不對勁而報警，經員警們到場耐心勸說，成功攔阻民眾匯款，使詐騙集團無法得逞。藉此提醒，網路交友一談到錢就要特別小心，切勿輕易匯款或提供遊戲點數序號，否則極可能落入詐騙集團的陷阱，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。