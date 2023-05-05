北京市，簡稱「京」，擁有三千餘年建城歷史、八百六十餘年建都史的歷史文化名城，有遼、金、元、明、清五個朝代在此定都，是大陸的首都及直轄市，同時也是政治、文化、科技和國際交往中心，是世界人口第三多的城市和人口最多的首都，具有重要的國際影響力。優越的地理環境及城市深厚的文化底蘊，吸引著來自台灣台北的李奇霏選擇到北京開啟她的電商事業。

早期在台灣就讀的時候，念的就是中國文學系，主修的就是北京的胡同文學，對此就產生了嚮往，在大學的畢業旅行也選擇到北京旅遊，而選擇北京的主要原因就是覺得嚮往的北京故事加上自己的故事，應該能形成屬於新的故事，雖然在北京這座城市發展壓力及競爭相較於大陸其他城市來說會相對的大點，除了增加自己在工作上的挑戰外，但卻也能夠激發自己的潛能。

有夢想一定要儘早把握機會盡快去做，確認目標努力付出，一定能找到自己的天地。（圖/旺北林洛安攝）

早期在台灣媒體行業裡做了十年的購物專家，也參與了電視節目的主持，之後到大陸各省的購物台也參與了很多的主持工作，媒體資歷可謂是相當的完整，在疫情之中，在朋友的邀請下，毅然決然就放下台北的工作，前往北京擔任了電商直播的主播。經過了一年多的磨練後，就離開了原本的團隊，自己開啟了真正的創業之路，開啟了屬於自身的電商直播之路，若說起這些心路歷程，李奇霏表示，在北京創業過程中是非常辛苦的，但是相對性是非常值得的，因為這些經驗讓他成長許多。至於過程中遇到的難題，不論是疫情的干擾抑或是行業間的惡性競爭，都是帶給她更努力向前的動力。

而對於未來想要從事直播或是電商領域的人，李奇霏則表示，首先如果你心中懷抱的夢想的話，你一定要把握機會，趕快去執行，堅持心中的目標就可以了，其次就是很多人都會覺得，現在的直播電商或是短影音的領域那麼競爭，還有機會參與嗎？答案是可以的，因為這是個大時代改變的命題，隨著5G時代的來臨，新媒體平台只會迎來更多的機遇，確認目標積極參與，你也能在這裡找到屬於自己的一片天。