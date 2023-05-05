當感覺到壓力大或焦慮時，身體容易出現肌肉緊張，進而產生咬牙切齒的現象。胸腔重症專科醫師黃軒提到，若是長期處於咬牙切齒狀態，恐會影響口腔健康問題，例如牙齒磨損、牙齒敏感、頸部疼痛、頭痛等，建議民眾試著減緩壓力和焦慮。

黃軒醫師在臉書指出，當情緒處於不滿足、憤怒、失望、壓力大、焦慮或嫉妒狀態時，身體會產生肌肉緊張反應，原本負責咀嚼和嚥嚼的口部肌肉，就會出現咬合肌肉收縮狀態，進而產生一種力量，使牙齒緊緊咬合在一起，因而產生咬牙切齒的現象。

黃軒表示，長期處於咬牙切齒，容易造成口腔健康問題，例如牙齒磨損、牙齒變得比較敏感、頸部疼痛、頭痛等。若發現自己經常有咬牙切齒的狀況，應該及時尋求醫療協助，避免對口腔健康造成影響，另外也要適時釋放壓力與焦慮，並定期接受口腔健康檢查，可減少咬牙切齒問題。

牙齒若是損壞，不僅影響咀嚼，甚至還有外觀與營養攝取，平時要注意牙齒健康，牙醫師黃文龍曾提到，民眾平時除了確實做好牙齒清潔，還要定期給牙醫師洗牙、檢查，再來就是多補充維生素A、B、C、D，有助預防蛀牙、有減緩口腔內細菌增生、嘴破及發炎等。