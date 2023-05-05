高雄大寮區16歲國三少年小德（化名）近期手機不離身，小德父親擔心兒子手機成癮，影響未來會考，日前沒收手機，小德不滿負氣離家出走，並打算「自力更生」。父親晚間見小德未回家，著急報警求助。高雄市少年隊獲報循線尋找，總算在距離家約7公里的超商內尋獲。據悉，小德離家出走本想借住朋友家，但朋友家長均拒絕，小德只好到超商留宿，後續由父親帶回管教。

據了解，小德近期不停在滑手機，手機不離身，由於小德未來將面臨會考，小德父親擔心手機影響到學習，於是在4月25日晚間沒收手機，4月26日下午，小德父親到學校接小德放學回家，但遲遲不見小德，以為是去朋友家玩，於是決定回家等他。

但直到晚間8時許，小德父親還未見小德回家，著急到附近派出所報案。少年隊獲報調查，透過調閱周邊監視器、小德同儕提供的線索研判，小德應該是在超商留宿，於是在住家、校方周邊超商地毯式搜尋，終於在隔天近中午時，在距離小德家約6、7公里超商內找到正在休息的小德。

據悉，小德認為父、母親管教太嚴格，且手機並無影響到課業，才會負氣離家出走，打算在外「自力更生」，起初想在朋友家借宿幾日再找工作，但由於朋友家長均未同意小德入住，小德歷經碰壁後，想回家卻又怕家人責備，只好在超商度過一夜。

高雄市少年隊員警騎著少年的腳踏車回派出所。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

由於少年隊員警在近中午尋獲，而小德身上錢帶不夠，所以還沒吃早餐，員警擔心其體力不支，艶陽下幫忙騎老舊且側支架故障的腳踏車，行經約六、七公里到派出所撤尋，小德父親接獲通知到場帶回小德，頻頻向員警道謝，並表示不會輕忽孩子的教育，親子互動融洽，少年隊表示，持續協助後續輔導學習事宜。