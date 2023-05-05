基隆市安樂區基金一路的禁挖期，將在今年11月到期，安樂區的興寮里長黃書筠、外寮里長顏厚廣、武崙里長李文財、新崙里長林金龍共同向立法委員蔡適應陳情電桿下地和管線問題，蔡適應5日邀請台電、自來水公司、中華電信、欣隆天然氣、公路總局基隆工務段、基隆市政府等單位召開工程協調會議，期盼禁挖期過後，施工及改善計劃能整合好，讓年底至明年春季施工順利完成。

基金一路的電線桿林立占據人行道，造成行人不便。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

蔡適應表示，基金一、二、三路是立委任內由他協調移撥從基隆市管理的道路，變成公路總局養護管理的道路，並進行基金公路改善，自上次改善後至今已有一段時間，路面的禁挖期也即將到期，特別是電桿下地的工作，他和議員洪森永、議員吳驊珈一直共同來推動。本次邀集各單位，希望能協調一起施工，包含自來水和天然氣管線、電信纜線汰換等，才能減少對交通的衝擊，也讓基金一路的人行道可以減少路障。

基金一路變電箱也阻擋行人通行。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

蔡適應首先請各單位提出碰到的工程問題，包括：電桿下地後設置配電設施的位置，舊管線的抽換，排水箱涵管線障礙，電信訊號交換箱遷移、光纖電纜施工等問題。

市議員洪森永說，基金一路上的人行道，目前還是有許多電桿，他希望台電能提早規劃，在禁挖期過後排訂施工，減少長者或婦幼通行的不便。

市議員吳驊珈提到，基金一路上還有過去舊的自來水管線，埋設在道路下常常造成各單位施工的障礙，他希望自來水公司能夠即時的處理，讓沒有用的管線汰除，提升道路品質。

立委蔡適應於會中協調，希望基金一路各單位工程可以整合，使衝擊降到最低。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

最後蔡適應做出結論，有關各路段電桿下地的部分，他要求台電在一個月內提出規畫，尚未規畫的部分，再辦理會勘協助；自來水管線汰除的部份，以緊急搶修的部份，向公路總局申請路證，並請自來水公司做好交維計畫，減少交通衝擊；其他單位的相關工程，若需要一併施工也請聯繫辦理，減少交通衝擊，並期盼在11月禁挖期過後，各單位的施工和改善計劃能整合好，到明年第一季施工可順利完成。