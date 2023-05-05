交通部鐵道局於桃園市平鎮區施作臨時站先期工程，今日現場工人進行地基整地工程時，一名年約44歲的高姓男子駕駛挖掘機吊掛鐵板迴轉時，疑重心偏移導致機具翻覆，高男瞬間被甩飛，當場遭挖掘機重壓致死。桃園市勞動檢查處表示，已勒令停工，後續將依職業安全衛生法規定，將雇主移送桃園地檢署偵辦。

勞檢處說明，事發於今日上午約10時30分，台鐵平鎮臨時站先期工程正施作地基整地作業，高男駕駛挖掘機並作為鐵板吊掛的起重機具使用，該挖掘機將鐵板吊舉後，在迴轉過程中，疑似重心偏移傾斜，導致高男連同挖掘機一起向民宅方向翻覆，高男因此被甩飛出挖掘機駕駛座，並遭到重壓。

桃園市勞動檢查處今到場調查，發現工地現場將挖掘機當作起重機使用，吊掛鐵板，疑重心不穩翻覆，才發生意外。（勞檢處提供／蔡明亘桃園傳真）

據了解，救護人員到場發現，高男臟器外溢明顯死亡，未送醫。勞檢人員獲報後也到場調查，已勒令該工程之整地作業立即停工，後續將依職業安全衛生法規定，將雇主移送桃園地檢署偵辦。

勞檢處指出，雇主使勞工從事吊掛作業須注意挖掘機不得作為起重吊掛用、吊掛物下方嚴禁人員進入、鄰近架空線路作業應使用絕緣被覆並派員監視、未經訓練合格不可操作起重吊掛機具、起重機的吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落的裝置。

勞檢處呼籲，營造工程常為貪圖方便或節省成本，利用挖掘機當作起重機具使用，挖掘機本身用途即為挖掘，非作為起重吊掛用，其機具結構、強度及安定性都不是以吊掛用途作為設計，故使用挖掘機作為起重機具容易造成翻覆意外，勞動檢查時一旦查有重大缺失或發生職災事故，勞檢機構除依法查處嚴罰外，定會追究負責人及相關人員過失責任。