苗栗縣警局刑大隊掃黑專責隊日前接獲情資指出，竹聯幫雷堂在苗栗市某處民宅作為毒品轉運站，販賣第3級毒品、新興毒品牟利，警方經報請苗栗地檢署指揮搜索，逮捕雷堂徐姓、傅姓成員等人，扣獲彷真M4A1半自動突擊步槍1把、仿真克拉克手槍1把、第3級毒品咖啡包共300包、愷他命9包、新興毒品彩虹菸306支等證物。詢後將全案依法送辦。

苗栗縣警刑大是在近期接獲線報指稱，竹聯幫雷堂徐姓、傅姓成員等人，在苗栗市某處民宅成立販毒轉運站，從事各類毒品交易，並從事非法暴力討債，警方經蒐證完備後，報請苗栗地檢署辰股檢察官楊景琇指揮，向苗栗地院申請核發搜索票後，日前兵分多路強力執行搜索。

苗栗縣警刑大掃黑專責隊掃蕩竹聯幫雷堂，扣獲彷真長槍一把。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

結果警方在毒品轉運站內查獲徐某、傅某等人持有仿真M4A1半自動突擊步槍一把，仿真克拉克手槍1把、第3級毒品咖啡包共300包、愷他命9包、新興毒品彩虹菸306支、K盤1組、贓款65200元、點鈔機1台、角鐵2支、手機5支、討債傳單44張、筆電1台等證物。全案詢後依槍械管制條例、毒品條例等罪移送檢方偵辦。

苗栗縣警刑大掃黑專責隊掃蕩竹聯幫雷堂，扣獲彷真手槍一把。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

另外，苗栗縣警局自4月26日至5月5日，配合內政部警政署規劃針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，並加強掃黑、打詐、肅槍與安居專案等專案執行，查獲販毒集團、改造槍械工廠、詐欺集團等，期間動員刑大掃黑專責隊、分局掃黑專責小隊等單位員警共計658人次，逮捕429人送辦，強力臨檢取締計79場次，移送治平案件1件8人，檢肅具竹聯幫等具幫背景者共2人，查獲毒品42件45人、詐欺案件118件118人、通緝犯34人等各類犯罪292件306人，查扣各類毒品235.69公克、毒品咖啡包共300包、愷他命9包、新興毒品彩虹菸306支、吸食器1組、贓款65200元等，成果豐碩。

苗栗縣警刑大掃黑專責隊掃蕩竹聯幫雷堂，扣獲毒品一批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局長莊勝雄表示，警方持續威力掃蕩清查不法，本次行動苗警掃黑專責隊查獲幫派毒品轉運站，及時遏阻大量毒品在民間流竄戕害國人身心，有效阻斷幫派分子經濟來源，淨化治安、守護人民，莊勝雄並呼籲民眾勿好奇嘗試新興毒品，拒絕毒品誘惑，若發現不法，立即撥打110報案專線，警民共同來反毒。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！