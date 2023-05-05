「小島大歌」日前受兩廳院主辦之「2023 TIFA台灣國際藝術節」之邀，於國家音樂廳盛大演出。陣容包括排灣族歌手戴曉君、金曲樂團「漂流出口」主唱 Putad等來自五國的7位音樂家，以全新編曲呈現「小島大歌」走訪南島16個國家、共8年來的成果，全場聚滿近2000名觀眾。開場由戴曉君領唱，領軍各島國音樂家加入吟唱；金曲樂團「漂流出口」主唱Putad則演唱〈Pinagsanga 自然〉，演繹大海的生命力量與人類的渺小。

小島大歌日前在國家音樂廳盛大演出。（小島大歌工作室提供）

緊接著來自模里西斯的新生代天后 Emlyn 則與 Putad 合唱共同創作曲〈Listwar Zanset 我們的祖先〉、Richard Mogu 則以巴布亞紐幾內亞的 〈Selo Maleo 祖靈之歌〉呼喚河的祖靈及山林的守護者，並結合現代肢體舞蹈帶來安定的力量。馬達加斯加國寶級音樂人 Sammy 是所有團員中最有活力的靈魂人物，完成為保育樹林而寫的動感舞曲〈Aoka 停止〉。

令人驚豔的是，初次加入演出陣容的 Olivia Foa'i，竟是迪士尼動畫《海洋奇緣》原聲帶主唱之一，如夢幻童話般的優美聲線，讓團員們直呼：「她優雅的出場就像一隻蝴蝶，讓你忘記下一句該彈奏什麼。」

小島大歌日前在國家音樂廳盛大演出。（小島大歌工作室提供）

演出後最令他們印象的，則是散場時大批熱情觀眾將《小島大歌》專輯與南島藝術家親手做的周邊商品一掃而空，更熱情的在國家音樂廳排隊等待簽名。Putad 表示：「第一次簽到這種沒有盡頭的感覺，覺得好像自己真的是巨星。」此外，同為原住民歌手的溫嵐，也到場響應並於社群分享心得：「看到南島語系的音樂結合不禁感到雞皮疙瘩、由衷感動！」戴曉君也在社群上分享心情：「台灣是世界上最棒的國家。我們的祖先最擅長的是結盟，而我們這一代要走這條路，才是延續他們的精神。」