主計總處今公布4月消費者物價總指數 (CPI) 年增 2.35％，與3月數據持平，不過，蛋荒持續，加上豬肉、雞肉價格上漲，行政院物價穩定小組關注的17 項民生物資平均漲幅擴大至7.35％，創逾 14 年來新高；由於17項民生物資都是民眾經常購買的用品，官員坦言，民眾對物價上漲的感受會更明顯。

根據統計，4月17項民生物資年增率.35％，其中，雞蛋上漲31.47％最多，沙拉油上漲14.13％次之，豬肉、雞肉分別上漲12.51％、7.94％，創98個月、105個月新高；主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，近來蛋價、豬肉零售價格逐漸回落，預估5月雞蛋漲幅縮小、豬肉漲幅不至於擴大。

雖然豬肉、雞蛋等價格相對高檔，曹志弘表示，近來蔬果價格趨於穩定，加上國際油價回落至每桶75美元，預估5月CPI可望回穩，年增率介於2.1％至2％之間，後續物價壓力可望逐步減輕。

至於外界關切4月調漲電價後，對台灣整體通膨影響；曹志弘表示，4月調整電價後，對未來一年整體電價的影響是1.6個百分點，若乘以家庭用電的權重、以及今年調漲共9個月(4至12月)影響，估推升整體CPI有0.15個百分點。