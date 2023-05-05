日本北陸地區石川縣能登半島週五（5日）下午發生規模6.3強震，震央位於陸地，最大震度為珠洲市6強，目前已知至少1死13傷。日本氣象廳警告，未來1個星期之內可能會有類似規模的餘震發生，最近2到3天內尤其需要特別當心。日本各地因黃金週均有出遊人潮，不少人在旅遊過程中感受這起強震的威力。

Watch: An earthquake with a magnitude of 6.3 struck off #Japan’s western prefecture #Ishikawa, authorities say.https://t.co/4cBlDv8Shy pic.twitter.com/MA9yjv360E — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 5, 2023

綜合路透社與日本富士新聞網、北陸放送、TBS電視台、朝日新聞等媒體報導，日本氣象廳資訊顯示，這起發生於當地時間週五下午2時42分的強震，規模6.3，深度僅10公里，震央在本州北端石川縣能登地區，震度最強的珠洲市截至當地時間傍晚5時30分至少3棟住宅倒塌，落石、鳥居傾倒、建物玻璃毀損的消息陸續傳出，當地已知有一名年邁的男性死亡，另有多人受傷。有民眾描述，搖晃感持續15到20秒。

日本內閣官房長官松野博一證實，有1人在這起地震之中不幸喪命，但未提供細節。日媒報導，珠洲市這名死者於地震發生時正在修繕建物屋頂，他從梯子摔落地面，當場心肺停止，送醫仍未能救回一命。珠洲市一名8旬老婦被壓在倒塌的住宅底下，當地時間下午4時許獲就送醫，沒有生命危險。

The maximum intensity of 6+ was observed in the city of Suzu in Ishikawa Prefecture. #earthquake #Japan pic.twitter.com/Giiw8Ygu1f — Koji Takano (@KojiTakan0) May 5, 2023

由於目前日本正值黃金週連假期間，各地均有旅遊人潮，地震剛好在白天發生，珠洲市當地商店有不少消費者正在購物，所幸民眾及時受到引導避災減少傷亡。當地除了路面龜裂，還有少數隆起，地震威力可見一斑。日本放送協會一名員工到訪石川縣一戶民宅時遇上地震，立刻用手機拍下現場搖晃的情景。

位於石川縣七尾市的「能登島水族館」，地震發生時館內有大約1000人，全員在館內高處避難。珠洲市清水町一處製鹽體驗景點的主管表示，地震發生前聽到地鳴，不久之後就天搖地動，他趕緊叫現場約100名客人蹲低避險，地震過後立即把大家疏散到戶外。

Video: An NHK employee was visiting family in Ishikawa prefecture today when the magnitude 6.3 earthquake struck. pic.twitter.com/GkGPNI2WVv — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 5, 2023

This video was filmed inside a Ferris wheel in Toyama prefecture right after the earthquake.

A seismic intensity of 3 was recorded in Toyama prefecture.#Japan#earthquakepic.twitter.com/rRZTrgj3KS — Satoe Aoki🇯🇵 (@a3o1k4i514) May 5, 2023

這起強震北起山形縣、南至關西的奈良、兵庫等縣均有感。鄰近石川縣的富山縣有遊客正在搭乘摩天輪，以手機拍攝畫面顯示摩天輪車廂當下搖晃情況。大阪市阿倍野區地上樓高60層的HARUKAS摩天樓電梯緊急停止運轉，不過據說是手動停止而非自動停止運轉，在59樓的民眾離開電梯後等了80分鐘左右才得以離場。

日本氣象廳並未發布海嘯警報，但強調能登地區地震活動已持續2年以上，預計短期內仍會發生，因此也特地提醒大眾，目前仍處於黃金週假期，大眾身處於陌生環境要特別注意周圍有無危險。