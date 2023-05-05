中信銀行指出，根據本次調查，逾8成民眾認為，屆齡退休最擔心的是「退休金準備是否足夠」，伴隨通貨膨脹與健保費調漲，退休規劃及早開始有其必要性。建議新世代女性善用智能理財工具，搭配財富健檢，有機會達成財富自由的目標。

中信銀行建議，屆齡退休的民眾更應該透過退休健診檢視退休金缺口，同時藉由「保單健診」檢視醫療及照護額度是否足夠。此外，國民壽命逐漸延長，民眾進行退休規劃時，亦可以規劃設立「預簽安養信託」或「退休安養信託」，以達到保障財產安全，兼顧財務自主的樂齡目標。

針對不同世代女性的理財重點，中信銀行提醒，剛出社會的30歲年輕世代，首重財富累積，可透過理財健診了解理財缺口；40歲三明治世代族群，可透過「全方位家庭理財健診─子女教育金」估算小孩教育基金；50歲以上的準退休族，則需更積極地規劃退休事宜。中信銀指出，本次調查特別發現，新世代女性獲取理財新知的管道多元，如網路新聞（74％）、報章雜誌（43％）與YouTube（34％）。

中信銀行針對女性財管客戶進行網路「2023女性理財趨勢大調查」，調查時間從今年3月23日至4月11日止，有效樣本為655份。

調查結果呈現，女性的理財目標以財富累積（73％）為主，其次為退休規劃與目標準備（40％），其中，30歲以下女性在「目標準備」以及「娛樂基金的累積」比例較高；家中有學齡階段小孩的女性，理財規劃有7成以上為子女教育金做準備，可見新時代女性對於下一代教育議題更加關注。

本次調查也發現，新世代女性獲取理財新知管道以網路新聞為首，其次為報章雜誌、書籍，5成以上的受訪女性表示，簡短清楚的影音較具吸引力，顯示圖像畫資訊的傳遞方式，已成為民眾偏好獲取理財新知的方式。

進一步觀察女性投資理財時面臨的三大難題，分別為「時間太零碎，無法好好研究／了解」（46％）、「不熟悉市場趨勢，無法掌握進退場時機」（45％）與「擔心市場波動，難以承受損失」（43％）；投資理財工具上主要為台幣存款（75％）、股票（69％）與外幣存款（66％）。

中信銀行指出，投資理財方面，台、外幣存款較為保守，獲利有限，股票則波動與風險較大，可善用機器人投資平臺「智主投」，定期定額長期投入，機器人會定期檢視持有部位，提供基金進出場建議，再由投資人自行決定是否調整，即時掌握投資契機。