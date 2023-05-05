日前陸媒報導一名男子在杭州西湖邊，有償為遊客打撈手機等物品的影片在網上廣為流傳，號稱每天可賺上萬人民幣。經西湖景區回應稱，該男子不是景區工作人員，網上流傳的是自編、自導、自演的商業推廣影片，景區執法部門已介入調查。

杭州《錢江晚報》日前報導稱，這名男子於去年3月轉行在西湖做潛水打撈，打撈的價格視物品的貴重程度而定，手機一般一單1500元至2000元(人民幣，約合台幣6660至8880元)不等，平常一天可以接到2、3單。時值旅遊高峰，每天可以接到5至6單，日賺約萬元人民幣。

香港《經濟日報》指出，網傳影片顯示，這名男子在衣服上寫著「應急救援」，當有遊客手機掉進西湖時，便與遊客商討價錢進行打撈，如果未能撈到，則僅取打撈費用減半。

報導說，經過核實，杭州市西湖水域管理處對此事通報稱，網傳影片是一則自編自導自演的商業推廣，片中黑衣男子黃易X為杭州宜誠市政工程有限公司臨時雇佣人員，並非景區相關應急救援隊伍中的工作人員。

該公司法定代表人黃志X為擴展其經營的有償打撈業務，聯繫媒體記者及有關營銷平台，經過策劃，於5月2日下午組織黃易X等4人，在西湖西泠橋等地拍攝幫扮演遊客者有償打撈落水手機的影片。目前，景區相關執法部門已介入調查，對其涉嫌違法違規的行為將依法處理。

西湖水域管理處表示，景區致力為遊客提供各類人性化的幫助與服務，一旦接到遊客求助，都會利用自製的打撈杆等工具進行免費打撈。僅今年五一期間，景區就幫助遊客免費打撈手機等物品30多件。