北投影視音園區已花費18億，歷經流標、決標但未簽約等，現仍無果，台北市議員許家蓓指出，前台北市長柯文哲在卸任前留下北投製片廠的爛攤子，應通盤檢視並了解市場需求，且也該檢討TMS招生狀況，北市文化局長蔡詩萍表示，將調整後將再次上網招標，如果還是沒有業者進駐，就會通盤檢討影視音園區在該地設立的可能性。

許家蓓指說明，在郝龍斌擔任台北市長時，2012年喊出釋出「內湖五期重劃區」內、「大直樂群停車場」以及「北投製片廠」三塊土地打造台北影視音園區，大直在柯文哲上任後就沒動動靜，內湖則流標，可看出兩地確定跳票，剩下北投製片廠有機會。

許家蓓也說，北市在北投製片廠前後花費18億，包含向國防部購買土地、修復文資等，但歷經一次流標、一次決標但未簽約等，柯文哲甚至在卸任前兩天拍板要將北投製片廠土地還給國防部，等同停止規畫北投影視音，是柯市府留下的爛攤子，應該去檢視先前招標狀況，了解市場需求。

台北市議員林世宗則說，北投影視音園區花費20幾億，光買地花18億，不要讓它變成北藝的翻版，應拿出文化良心，在藝術無價前，監督預算及市民納稅錢，若下個會期不改善就要杯葛；台北市議員林延鳳也說，北投在地民眾都很關注此案，並關心該地何時能上標。

談到影視人才培育，許家蓓指出，柯文哲任內創設TMS，也就是台北市影視音實驗教育機構，招生卻每況愈下，第一年招生41位，高達144人來報名，到2019年來到黃金交叉，報名人數僅33人比招生人數還少，2021年甚至只有12人報名、去年回升有21人報名，休學轉學高達67人。

許家蓓表示，若辦學口碑好，招生理應擠破頭，從數據可以看到學生數不夠，專任師資也招不滿，恐影響學習品質，TMS已上路七年，希望文化局能給他們更多資源，她也呼籲，應檢討招生狀況及辦學推動成效，也要追蹤畢業生，並在總質詢前給出檢討報告。

北市文化局長蔡詩萍表示，該地仍要往影視音園區發展，近日調整後將再次上網招標，如果還是沒有業者進駐，就會通盤檢討影視音園區在該地設立的可能性，至於人才培育方面，如果能多招生很好，數據落差可能是早期有樂觀的誤解，這幾年回歸自學辦學機構，後續也會繼續追蹤畢業生成效。

文化局補充，未來TMS招生策略上，除加強辦學成效，也會著重網路平台露出、對外合作展覽交流爭取曝光，並辦理開放學校日、體驗旁聽課程等，也與北藝、北流共同合作辦學，目前已與北藝合作無下線學院計畫，並與北流合作音響職能課程。