桃園G07車站歷史遺構「古今相連、擘畫未來」文化資產論壇盛大開幕，活動為期2天希望邀請民眾參與，深入了解桃園捷運綠線G07車站考古發掘歷程及桃園在地歷史脈絡，此外目前規畫文物都將在G07站展出。

桃園市捷運工程局指出，論壇邀請成功大學考古研究所所長趙金勇，同所特聘教授劉益昌，台灣大學人類學系副教授江芝華，庶古文創事業總經理朱正宜，以及在地文史工作者藍博瀚。

捷工局表示，桃園捷運綠線G07車站工程施工發現疑似考古遺址，捷工局聘請專業考古機構加入工程團隊進行考古發掘，過程中陸續發現4千年前的訊塘埔文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道遺構（桃園驛）等，施工期間極力避免文化資產損壞，配合辦理文資調查研究及搶救發掘等作業，研提文化傳承與工程推動共存方案，舉行10場現地參觀活動讓民眾瞭解桃園在地歷史文物，歷經考古遺址審議會審查，並於2022年6月29日通過活化保存計畫，捷運局將分階段完成活化保存工作。

桃園市長張善政表示，桃園車站屬全台灣少數五代同堂的車站，自清代劉銘傳時期興建桃仔園車站，至現在使用中的桃園火車站臨時站，已歷經5次蛻變，於此前提所發掘出土的清代及日治時期鐵道遺構，甚至是4千年前的訊塘埔文化文物。這些沒有因歷次建設工程讓考古遺址流失毀損，捷運綠線工程期間，桃園在地文史工作者及民間團體積極發聲，顯示桃園公民教育及素養甚高，希望藉由論壇，讓更多桃園市民朋友瞭解桃園火車站出土的文化資產，互相交流提供寶貴的意見。

捷工局長劉慶豐表示，捷運局積極與桃園在地文史工作者及民間團體溝通，針對公眾教育、文化資產價值評估及未來保存活化等議題進行充分討論，亦建立良好溝通管道，將廣納各單位意見，作為未來車站設計之參考，以利文化資產保存及推動，捷工局規畫於未來G07車站內展示出土文物，期待能將G07車站空間打造為以考古文化資產為主軸，能與民眾在日常生活中充分對話，成為桃園在地一個具有教育意義的「活的博物館」。