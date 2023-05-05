現今詐騙手法花樣多，為提升民眾防詐意識，內政部警政署於5日舉辦「全民防詐 藝起發聲」反詐記者會，台中市政府警察局霧峰分局積極響應，組成「防詐護衛隊」主動至霧峰基督長老教會進行防詐宣導，除解說常見詐騙手法及術語外，更透過桌遊翻轉警民視角，讓長輩深刻體驗警方勸阻受騙民眾的辛苦。

霧峰警分局指出，該桌遊是運用「詐騙防衛隊」事件卡製造詐騙情境，融入真實詐騙情節，讓長輩們以角色任務卡和擲骰子相互結合，從中扮演警察、銀行員、親友等各種角色，防止遊戲男主角「老王」受騙上當交付財物或匯款，長輩們不但感受到詐騙集團洗腦功力實在厲害，也發現要「勸人回頭」真的不簡單，結束紛紛相互提醒「要記住喔」。

此外，警方也藉由165防詐打地鼠、立體拼圖、復古彈珠檯等道具，與民眾互動融洽，更以有獎徵答、臉書按讚等方式贈送精美宣導品。雙恩綜合長照機構執行長李恩慈表示，希望警方能多到社區或關懷據點辦理相關活動，讓社區長輩們可以了解詐騙集團創新的手法、慣用的術語，相信有助於加深長輩們提防詐騙的觀念及意識，不再為詐騙所害。

內政部警政署於5日舉辦「全民防詐 藝起發聲」反詐記者會，台中市政府警察局霧峰分局積極響應，組成「防詐護衛隊」主動至霧峰基督長老教會進行防詐宣導。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

霧峰分局長陳祥麟表示，新世代打擊詐欺策略「識詐」工作，希望透過提升民眾犯罪預防觀念，強化自我防衛意識，以達到「減害」最終目標。透過創新而別具匠心的宣導方式，讓長輩從遊戲中學習防詐觀念，牢記防詐3步驟「冷靜、查證、報警」，回到家庭與社區中就成為最佳的防詐種子，讓宣導效益能持續擴散；霧峰警分局將持續加強訪視樂活長者聚集場所，擴大銀髮族防詐宣導工作，讓年長族群都能提升自我防範詐騙意識及防詐能力，保障民眾財產安全。