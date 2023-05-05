台中e指通上線滿兩年，5日台中市議會財經業務質詢，市議員黃守達、張玉嬿、王立任、謝志忠指出，台中e指通註冊人數低迷、被市民嫌棄不好用，要求數位治理局參考新北行動支付平台的機制，研議辦理「台中pay」來加強整合各項市政功能與活動。數位治理局則回應，將參考其他縣市經驗，研議辦理。

黃守達指出，APP整合不應該淪為組合拼貼，過去台中e指通提供市政服務、購物節APP則提供發票登錄抽獎的功能，現在放到同一個APP只是分頁呈現，市府應將這兩個項目實質整合，並研議結合行動支付，搭配各項市政服務的互動回饋，增加可用性及便利性。

黃守達舉例，新北市的行動支付可綁定信用卡，使用優惠券，也具備電子錢包的功能，且配合市府的行銷和宣傳活動有回饋新北幣的設計，可在特約店家當作購物金使用，若台中也有自己的「台中pay」，功能大增，更可大幅降低行政成本並提升市民卡的註冊率以及行動支付的普及率。

張玉嬿則提出質疑，台中店家和市府e指通合作的只有127家，持數位市民虛擬卡去消費的人次、金額，e指通也都沒有掌握，數位治理局是新機關，對此要好好檢討；王立任表示，消費是所有人日常，建議直接把觀光旅遊APP、交通APP等各種功能整合進去，讓平台的功能更完整。

數位治理局說明，數位局將參考各縣市推動數位城市幣的經驗，研議將市民食衣住行育樂等生活項目與「台中通」數位平台結合，提供點數獎勵機制，讓民眾習慣使用數位市民平台，減少碳足跡，便民也能達到環保功能。