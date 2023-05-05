國內接連爆發綜合莓、藍莓食安危機，民進黨立委林俊賢今召開記者會，呼籲食藥署加強對越南牡蠣的查驗和管理。根據食藥署統計，今年越南牡蠣共輸入1142公噸，其中有2批、合計逾6000公斤的牡蠣因重金屬「無機砷」超標5.4倍、2.6倍，全數退運、銷毀，未流入市面。由於越南牡蠣今年已2次不合格，食藥署表示，如再違規1次，就會採取逐批查驗。

食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹表示，今年1月以來，共輸入1142公噸的越南牡蠣，合計624批，其中有2批不合格，重金屬「無機砷」超標。貝類中「無機砷」的含量必須為0.5mg／kg以下，但這2批產品確檢出2.7mg／kg、1.3mg／kg，等於超標5.4倍、2.6倍。

重金屬超標的越南牡蠣，已在邊境被攔截，分別有 3726公斤、3060公斤的產品被退運、銷毀，未流入食main。根據食藥署統計，近年來越南牡蠣的進口有增多現象，2018年進口25批、2019年119批、2020年897批、2021年902批、2022年1414批，今年1月至4月則有624批。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，2018年至今，已有19批越南牡蠣不合格，遭退運、銷毀，其中諾羅病毒14件、重金屬4件、A肝病毒1件。食藥署已在去年加強對越南牡蠣的抽批，從一般抽批的2～10％，提高到加強抽批的20～50％，若再檢出1件不合格產品，就會採取逐批查驗。